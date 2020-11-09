Стало известно, насколько подорожали новые машины во время пандемии в России

По данным аналитического агентства JATO Dynamics, в период августа по октябрь новые автомобили подорожали в среднем на четыре процента. Сильнее прочих в цене прибавили китайские автомобили: FAW поднял цены на 14 процентов, а Changan на восемь процентов. Модели немецких брендов Audi, BMW и Mercedes-Benz выросли в цене на 4-5 процентов, Renault — на 4-5 процента, Skoda — от 2 до 7 процентов в зависимости от модели.

Подорожание затронуло автомобили российских марок, а также те, производство которых налажено в России, так как для них используются импортные детали. Например, модели Lada подорожали на 6 процентов, УАЗ – на 11 процентов, а Kia и Hyundai, сборка которых организована в Санкт-Петербурге и Калининграде, на 4 и 5 процентов соответственно.