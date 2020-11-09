Стало известно, насколько подорожали новые машины во время пандемии в России

По данным аналитического агентства JATO Dynamics, в период августа по октябрь новые автомобили подорожали в среднем на четыре процента. Сильнее прочих в цене прибавили китайские автомобили: FAW поднял цены на 14 процентов, а Changan на восемь процентов. Модели немецких брендов Audi, BMW и Mercedes-Benz выросли в цене на 4-5 процентов, Renault — на 4-5 процента, Skoda — от 2 до 7 процентов в зависимости от модели.
Подорожание затронуло автомобили российских марок, а также те, производство которых налажено в России, так как для них используются импортные детали. Например, модели Lada подорожали на 6 процентов, УАЗ – на 11 процентов, а Kia и Hyundai, сборка которых организована в Санкт-Петербурге и Калининграде, на 4 и 5 процентов соответственно.
Скоро цены на новые автомобили прибавят еще два-три процента, предупреждает РИА Новости со ссылкой на представителей крупнейших автосалонов. По другим данным, подорожание может составить 5-10 процентов.
Что же касается дефицита новых автомобилей, то он возник из-за приостановки работы предприятий в стране и за рубежом из-за пандемии коронавируса. Машины, которые успели собрать до локдауна, стремительно заканчиваются. По информации агентства, к октябрю на складах насчитывалось 27 тысяч автомобилей, а год назад было в два с половиной раза больше.
В октябре был зафиксирован самый высокий в этом году рост продаж новых легковых автомобилей: +7 процентов по сравнению с тем же месяцем 2019 года. За десять месяцев 2020 года в России продали 1 188 771 машину, что на 12,1 процента меньше, чем за тот же период 2019-го. По прогнозам АЕБ, в 2020 году дилеры продадут 1 522 000 легковушек.