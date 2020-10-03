Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что российский авторынок за шесть лет сократился на треть: существенно уменьшился не только объём реализации новых автомобилей в стране, но и ассортимент предлагаемых к продаже моделей. Согласно статистике, если в 2014 году на российском рынке было представлено 442 модели легковых и лёгких коммерческих автомобилей, то в 2020 году их насчитывалось только 309. Таким образом, за прошедшие шесть лет число моделей, предлагаемых автопроизводителями российским покупателям, снизилось на 133 единицы, или практически на треть.
Больше всех ассортимент сократили американские марки (минус 48%): в нынешнем году они представлены лишь 21 моделью, хотя шесть лет назад их было 40. Значительно уменьшилось и число моделей японских автомобилей (минус 41%): с 56 до 39 штук. В абсолютном значении чаще других наш рынок покидали модели европейских марок (минус 26%): шесть лет назад их было 205, теперь осталось всего 151. Количество российских моделей уменьшилось незначительно — с 22 до 16 штук, корейских — с 33 до 26, китайских — с 47 до 39. Причиной эксперты называют оптимизацию модельного ряда в условиях падения рынка.