Российский авторынок за шесть лет сократился на треть

Больше всех ассортимент сократили американские марки (минус 48%): в нынешнем году они представлены лишь 21 моделью, хотя шесть лет назад их было 40. Значительно уменьшилось и число моделей японских автомобилей (минус 41%): с 56 до 39 штук. В абсолютном значении чаще других наш рынок покидали модели европейских марок (минус 26%): шесть лет назад их было 205, теперь осталось всего 151. Количество российских моделей уменьшилось незначительно — с 22 до 16 штук, корейских — с 33 до 26, китайских — с 47 до 39. Причиной эксперты называют оптимизацию модельного ряда в условиях падения рынка.