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15:34

Названы любимые автомобили российских угонщиков

Угонщики разлюбили корейские кроссоверы и чаще выбирают «Прадо»

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала рейтинг часто угоняемых автомобилей за период с января по июнь текущего года. Список был составлен на основе обращений клиентов, застрахованных по каско.

Оказалось, что наибольшей популярностью у преступников пользуются автомобили брендов Toyota и Lexus. Причем предпочтения похитителей изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: например, Lexus LX скатился с первой позиции на третью строчку, уступив лидерство «Прадо», а Toyota Camry опустилась со второй на пятую строчку. Кроме того, из топ-10 исчезли две модели Kia Sorento и Sportage, которые в 2018 году занимали четвертое и пятое места соответственно.

МодельЧастота угонов в процентах
Land Cruiser Prado0,78
Toyota Land Cruiser0,67
Lexus LX0,52
Toyota Camry0,50
Skoda Octavia0,43
Kia Ceed0,36
Hyundai Tucson0,28
Kia Rio0,27
Hyundai Solaris0,24
Ford Focus0,23

По словам автостраховщиков, автомобили высокого ценового сегмента, в частности Toyota и Lexus, чаще всего угоняют на заказ, а машина со средней ценой с большой долей вероятности пойдет на запчасти.

Альтернативный рейтинг по итогам шести месяцев текущего года ранее опубликовала компания «Ренессанс Страхование». Первое место в списке занял бюджетный Hyundai Solaris, а следом за ним шли Kia Rio и Hyundai Creta.

Источник: АльфаСтрахование