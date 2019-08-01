Названы любимые автомобили российских угонщиков

Оказалось, что наибольшей популярностью у преступников пользуются автомобили брендов Toyota и Lexus. Причем предпочтения похитителей изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: например, Lexus LX скатился с первой позиции на третью строчку, уступив лидерство «Прадо», а Toyota Camry опустилась со второй на пятую строчку. Кроме того, из топ-10 исчезли две модели Kia – Sorento и Sportage, которые в 2018 году занимали четвертое и пятое места соответственно.
|Модель
|Частота угонов в процентах
|Land Cruiser Prado
|0,78
|Toyota Land Cruiser
|0,67
|Lexus LX
|0,52
|Toyota Camry
|0,50
|Skoda Octavia
|0,43
|Kia Ceed
|0,36
|Hyundai Tucson
|0,28
|Kia Rio
|0,27
|Hyundai Solaris
|0,24
|Ford Focus
|0,23
По словам автостраховщиков, автомобили высокого ценового сегмента, в частности Toyota и Lexus, чаще всего угоняют на заказ, а машина со средней ценой с большой долей вероятности пойдет на запчасти.
Альтернативный рейтинг по итогам шести месяцев текущего года ранее опубликовала компания «Ренессанс Страхование». Первое место в списке занял бюджетный Hyundai Solaris, а следом за ним шли Kia Rio и Hyundai Creta.