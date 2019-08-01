Названы любимые автомобили российских угонщиков

По словам автостраховщиков, автомобили высокого ценового сегмента, в частности Toyota и Lexus, чаще всего угоняют на заказ, а машина со средней ценой с большой долей вероятности пойдет на запчасти.

Альтернативный рейтинг по итогам шести месяцев текущего года ранее опубликовала компания «Ренессанс Страхование». Первое место в списке занял бюджетный Hyundai Solaris, а следом за ним шли Kia Rio и Hyundai Creta.