Названы 10 самых угоняемых автомобилей в России

Специалисты в сфере автострахования отмечают, что премиальные автомобили интересуют столичных похитителей, в то время как недорогие машины массового сегмента крадут в регионах. Злоумышленники не брезгуют даже ретро-карами – например, угоняют ГАЗ-21 «Волга».

В десятку самых угоняемых автомобилей, помимо упомянутого Hyundai Solaris, входят сразу три модели Hyundai и KIA - это седан Rio, хэтчбек Ceed и кроссовер Creta, которые расположились со второй по четвертую строчку. Следом идут Ford Kuga на пятом месте, Hyundai Tucson – на шестом, Toyota RAV4 – на седьмом, Hyundai ix35 – на восьмом и Hyundai Santa Fe – на девятом, а замыкает рейтинг Kia Optima.