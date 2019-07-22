Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:02

Названы 10 самых угоняемых автомобилей в России

Наиболее востребованным у похитителей оказался корейский бюджетник

В первом полугодии рейтинг наиболее часто угоняемых автомобилей в стране возглавил Hyundai Solaris. Об этом свидетельствуют данные компании «Ренессанс Страхование», на которые ссылается газета «Известия». В топ-10 а также вошли модели отечественных брендов и люксовые иномарки.
Загрузка...

Специалисты в сфере автострахования отмечают, что премиальные автомобили интересуют столичных похитителей, в то время как недорогие машины массового сегмента крадут в регионах. Злоумышленники не брезгуют даже ретро-карами – например, угоняют ГАЗ-21 «Волга».

В десятку самых угоняемых автомобилей, помимо упомянутого Hyundai Solaris, входят сразу три модели Hyundai и KIA - это седан Rio, хэтчбек Ceed и кроссовер Creta, которые расположились со второй по четвертую строчку. Следом идут Ford Kuga на пятом месте, Hyundai Tucson – на шестом, Toyota RAV4 – на седьмом, Hyundai ix35 – на восьмом и Hyundai Santa Fe – на девятом, а замыкает рейтинг Kia Optima.

Если сравнивать этот список с прошлогодним, то можно заметить, что угонщики перестали интересоваться Mazda CX-5 и Ford Focus, которые исчезли из топ-10. Это может говорить о том, что запчасти на эти модели не востребованы на сером рынке, так как бюджетники чаще угоняют именно для последующей разборки и перепродажи деталей.

Ранее британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация иная. В мегаполисах похитителей больше привлекают иномарки премиум-класса, которые угоняют под заказ и переправляются в регионы с перебитыми идентификационными номерами. В зоне риска в первом полугодии оказались BMW X5 и 3- Series, Mazda CX-5 и Ford Focus, Mercedes-Benz E-class, Mitsubishi ASX, Renault Duster, Nissan Qashqai и Toyota Camry. Говоря о наиболее популярном методе угона, эксперты называют перехват сигнала бесключевого доступа и использование ретранслятора.

Между тем, в крупных городах количество угонов резко снизилось из-за широкого распространения дорожных камер. Ранее в Центре организации дорожного движения заявили, что в Москве похищения автомобилей сократились в три раза в связи с тем, что каждый автомобиль ежедневно попадает в объективы 14 комплексов видеофиксации.

Источник: Известия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...