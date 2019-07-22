Названы 10 самых угоняемых автомобилей в России

Специалисты в сфере автострахования отмечают, что премиальные автомобили интересуют столичных похитителей, в то время как недорогие машины массового сегмента крадут в регионах. Злоумышленники не брезгуют даже ретро-карами – например, угоняют ГАЗ-21 «Волга».
В десятку самых угоняемых автомобилей, помимо упомянутого Hyundai Solaris, входят сразу три модели Hyundai и KIA - это седан Rio, хэтчбек Ceed и кроссовер Creta, которые расположились со второй по четвертую строчку. Следом идут Ford Kuga на пятом месте, Hyundai Tucson – на шестом, Toyota RAV4 – на седьмом, Hyundai ix35 – на восьмом и Hyundai Santa Fe – на девятом, а замыкает рейтинг Kia Optima.
Если сравнивать этот список с прошлогодним, то можно заметить, что угонщики перестали интересоваться Mazda CX-5 и Ford Focus, которые исчезли из топ-10. Это может говорить о том, что запчасти на эти модели не востребованы на сером рынке, так как бюджетники чаще угоняют именно для последующей разборки и перепродажи деталей.
Ранее британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
В Москве и Санкт-Петербурге ситуация иная. В мегаполисах похитителей больше привлекают иномарки премиум-класса, которые угоняют под заказ и переправляются в регионы с перебитыми идентификационными номерами. В зоне риска в первом полугодии оказались BMW X5 и 3- Series, Mazda CX-5 и Ford Focus, Mercedes-Benz E-class, Mitsubishi ASX, Renault Duster, Nissan Qashqai и Toyota Camry. Говоря о наиболее популярном методе угона, эксперты называют перехват сигнала бесключевого доступа и использование ретранслятора.
Между тем, в крупных городах количество угонов резко снизилось из-за широкого распространения дорожных камер. Ранее в Центре организации дорожного движения заявили, что в Москве похищения автомобилей сократились в три раза в связи с тем, что каждый автомобиль ежедневно попадает в объективы 14 комплексов видеофиксации.