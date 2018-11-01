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14:23

Итальянские карабинеры получили бронированные «Джипы»

Внедорожникам усилили подвеску и добавили специальное оборудование

Парк антитеррористического подразделения итальянских карабинеров пополнился 19 бронированными Jeep Grand Cherokee. Внедорожники получили специальную окраску кузова, светодиодные проблесковые маячки в решетке радиатора, на крыше и двери багажника, а также усиленные компоненты подвески.

Все кузовные панели полицейских Grand Cherokee бронированы. Противостоять выстрелам должны также лобовое и боковые стекла, покрышки. В салоне установлены семидюймовые планшеты, работающие на Android, с помощью которых карабинеры могут подключиться к базе данных итальянской полиции, Национальной ассоциация страховых компаний и местной автоинспекции.

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Все Jeep Grand Cherokee оснащены 3,0-литровым дизелем V6 Multijet мощностью 190 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента, восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом Quadra-Drive II с электронноуправляемым дифференциалом и системой контроля тяги Selec-Terrain.

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В июне концерн Fiat Chrysler Automobiles передал итальянской полиции внедорожник Jeep Wrangler, подготовленный специально для патрулирования пляжей.

Автомобиль оснастили проблесковыми маячками, сиреной, радиостанцией, креплением для оружия, а также пакетом опций под названием Mopar One Pack с увеличенным на 51 миллиметр дорожным просветом и 32-дюймовыми вседорожными покрышками.

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