Итальянские карабинеры получили бронированные «Джипы»

Все кузовные панели полицейских Grand Cherokee бронированы. Противостоять выстрелам должны также лобовое и боковые стекла, покрышки. В салоне установлены семидюймовые планшеты, работающие на Android, с помощью которых карабинеры могут подключиться к базе данных итальянской полиции, Национальной ассоциация страховых компаний и местной автоинспекции.
Все Jeep Grand Cherokee оснащены 3,0-литровым дизелем V6 Multijet мощностью 190 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента, восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом Quadra-Drive II с электронноуправляемым дифференциалом и системой контроля тяги Selec-Terrain.
В июне концерн Fiat Chrysler Automobiles передал итальянской полиции внедорожник Jeep Wrangler, подготовленный специально для патрулирования пляжей.
Автомобиль оснастили проблесковыми маячками, сиреной, радиостанцией, креплением для оружия, а также пакетом опций под названием Mopar One Pack с увеличенным на 51 миллиметр дорожным просветом и 32-дюймовыми вседорожными покрышками.