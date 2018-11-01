Итальянские карабинеры получили бронированные «Джипы»

Все кузовные панели полицейских Grand Cherokee бронированы. Противостоять выстрелам должны также лобовое и боковые стекла, покрышки. В салоне установлены семидюймовые планшеты, работающие на Android, с помощью которых карабинеры могут подключиться к базе данных итальянской полиции, Национальной ассоциация страховых компаний и местной автоинспекции.