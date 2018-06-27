Итальянской полиции подарили Jeep Wrangler для езды по пляжам

Итальянская полиция получила внедорожник Jeep Wrangler, подготовленный специально для патрулирования пляжей. Автомобиль шефу ведомства Джованни Нистри передал руководитель альянса Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне.

Полиция получила «Рэнглер» предыдущего поколения. Автомобиль, окрашенный в традиционные сине-белые тона с красными полосками, будет патрулировать пляжи региона Романья.

Машина оснащена проблесковыми маячками, сиреной, радиостанцией, креплением для оружия, а также пакетом опций под названием Mopar One Pack. Он предполагает увеличенный на 51 миллиметр дорожный просвет и 17-дюймовые колеса с 32-дюймовыми вседорожными покрышками.

Внедорожник комплектуется 200-сильным (460 Нм) дизелем 2.8 и автоматической коробкой передач.

Итальянская полиция, помимо «пляжного» Wrangler, также имеет 510-сильный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, кроссовер Jeep Renegade, хэтчбек Giulietta, Fiat Panda и Tipo.