Специально подготовленный автомобиль будет работать в регионе Романья

Пульс

Итальянской полиции подарили Jeep Wrangler для езды по пляжам

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27 июня 2018

Итальянская полиция получила внедорожник Jeep Wrangler, подготовленный специально для патрулирования пляжей. Автомобиль шефу ведомства Джованни Нистри передал руководитель альянса Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне.

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Модели Jeep, про которые вы не знаете: необычные, редкие и практически неизвестные машины марки

Полиция получила «Рэнглер» предыдущего поколения. Автомобиль, окрашенный в традиционные сине-белые тона с красными полосками, будет патрулировать пляжи региона Романья.

Машина оснащена проблесковыми маячками, сиреной, радиостанцией, креплением для оружия, а также пакетом опций под названием Mopar One Pack. Он предполагает увеличенный на 51 миллиметр дорожный просвет и 17-дюймовые колеса с 32-дюймовыми вседорожными покрышками.

Внедорожник комплектуется 200-сильным (460 Нм) дизелем 2.8 и автоматической коробкой передач.

Итальянская полиция, помимо «пляжного» Wrangler, также имеет 510-сильный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, кроссовер Jeep Renegade, хэтчбек Giulietta, Fiat Panda и Tipo.

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