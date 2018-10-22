Тюнеры построили 1419-сильного карбонового «Демона» с турбонаддувом

Все кузовные панели Dodge Challenger SRT Demon с точностью воспроизведены из углепластика. Это снизило массу машины, но насколько именно, не сообщается. 6,2-литровый двигатель V8 вместо компрессора получил два турбонагнетателя Precision Billet T4 на шариковых подшипниках, что позволило на маховике получить отдачу в 1419 сил, а на колесах — 1200 лошадиных сил.
Последний экземпляр Challenger SRT Demon вместе с финальным Dodge Viper продали на аукционе Barrett-Jackson за один миллион долларов. При этом минимальная стоимость «Демона» у дилера в США составляла 84 995 долларов.
Видео: SpeedKore Performance Group
На смену модели пришла 808-сильная (958 Нм) модификация под названием Redeye. Двухдверку оснастили модернизированной версий того же 6,2-литрового восьмицилиндрового мотора с механическим нагнетателем, что и у «Демона», а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с усиленным гидротрансформатором.
С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) SRT Hellcat Redeye разгоняется за 3,4 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) машина проезжает за 10,8 секунды