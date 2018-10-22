Тюнеры построили 1419-сильного карбонового «Демона» с турбонаддувом

Ателье SpeedKore подготовило для тюнинг-шоу SEMA доработанную версию Dodge Challenger SRT Demon с кузовом из углепластика и двигателем V8, отдача которого увеличена со стандартных 852 до 1419 лошадиных сил. Дистанцию в четверть мили (402 метра) маслкар проезжает за 8,77 секунды, в том время как стоковая машины проделывает то же самое за 9,65 секунды.