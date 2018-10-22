Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
22 октября, 16:46

Тюнеры построили 1419-сильного карбонового «Демона» с турбонаддувом

Ателье Speedkore оснастило маслкар двумя турбонагнетателями вместо компрессора

Ателье SpeedKore подготовило для тюнинг-шоу SEMA доработанную версию Dodge Challenger SRT Demon с кузовом из углепластика и двигателем V8, отдача которого увеличена со стандартных 852 до 1419 лошадиных сил. Дистанцию в четверть мили (402 метра) маслкар проезжает за 8,77 секунды, в том время как стоковая машины проделывает то же самое за 9,65 секунды.

Все кузовные панели Dodge Challenger SRT Demon с точностью воспроизведены из углепластика. Это снизило массу машины, но насколько именно, не сообщается. 6,2-литровый двигатель V8 вместо компрессора получил два турбонагнетателя Precision Billet T4 на шариковых подшипниках, что позволило на маховике получить отдачу в 1419 сил, а на колесах — 1200 лошадиных сил.

Последний экземпляр Challenger SRT Demon вместе с финальным Dodge Viper продали на аукционе Barrett-Jackson за один миллион долларов. При этом минимальная стоимость «Демона» у дилера в США составляла 84 995 долларов.

Видео: SpeedKore Performance Group

На смену модели пришла 808-сильная (958 Нм) модификация под названием Redeye. Двухдверку оснастили модернизированной версий того же 6,2-литрового восьмицилиндрового мотора с механическим нагнетателем, что и у «Демона», а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с усиленным гидротрансформатором.

С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) SRT Hellcat Redeye разгоняется за 3,4 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) машина проезжает за 10,8 секунды

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...