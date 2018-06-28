Dodge построил безумный маслкар: 808 сил и расход пять литров в минуту

Компания Dodge представила обновленное семейство спорткупе Challenger, в котором появилась новая 808-сильная (958 Нм) модификация под названием Redeye. Она стала топовым вариантом модели – его производитель называет «самым мощным, быстрым и динамичным» массовым серийным маслкаром.

По словам руководителя «Доджа» Стива Бима, для новой хардкорной версии Challenger – SRT Hellcat Redeye – в компании объединили преимущества Hellcat и 852-сильного Demon. Автомобиль получил модернизированную версию того же 6,2-литрового восьмицилиндрового мотора с механическим нагнетателем, что и «Демон», а также восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с усиленным гидротрансформатором.

В двигателе доработкам подверглись 25 деталей: появился новый нагнетатель, усиленные поршни и шатуны, другой газораспределительный механизм и топливная система. Также была улучшена система смазки, увеличено давление наддува (с 11,6 до 14,5 psi), а «красная зона» увеличена с 6200 до 6500 оборотов в минуту.

С нуля до 96 километров в час SRT Hellcat Redeye ускоряется за 3,4 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) машина проедет за 10,8 секунды, при этом скорость в конце дистанции составит 211 километров в час. Купе в этой дисциплине окажется на 1,15 секунды медленнее «Демона». Максимальная скорость новинки – 327 километров в час.

При максимальном ускорении SRT Hellcat Redeye потребляет 5,4 литра топлива в минуту – в таком режиме бак опустеет за 11 минут. При этом согласно официальным характеристикам, расход бензина в загородном цикле составляет 13 литров на сто километров пробега.

«Обычный» SRT Hellcat, оснащенный этим же мотором 6.2 V8, теперь выдает на 10 сил больше – 727 сил. Модель можно узнать по новому капоту с двумя воздухозаборниками (раньше был один) в стиле классических Dart Swinger 1970 года и Demon 1971 года.

Купе можно заказать с widebody-обвесом, за счет которого ширина кузова увеличится на 89 миллиметров. В этом случае машина также получит 20-дюймовые колеса с шинами Pirelli P-Zero размерности 305/35. За доплату будет доступен и черный матовый задний спойлер.

В оснащение моделей входит адаптивная подвеска, шестипоршневые тормоза Brembo, лонч-контроль и функция Line Lock, которая блокирует контур передних тормозов при бернаутах.

Все покупатели машин линейки Challenger SRT Hellcat получат возможность в течение одного дня пройти обучения в школе водительского мастерства Dodge, а также выехать на гоночный трек под руководством профессиональных пилотов.