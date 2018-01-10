Skoda сделала картонный Karoq с бассейном из шариков

Британский офис компании Skoda сделал картонную копию компактного кроссовера Karoq в честь старта продаж модели на местном рынке. Машину помогали создавать дети, а одной из основных ее особенностей стал бассейн, наполненный 1500 пластиковыми шариками. Точно также их количество помещается в багажник настоящего Karoq со сложенными креслами второго ряда (1810 литров).

В картонный автомобиль встроили планшетный компьютер, который стоит на центральной консоли, динамики компании Canton, проектор, диско-шар, игровую консоль, а также светодиодную подсветку интерьера.

Свои пожелания относительно картонной машины «Шкоде» высказала тысяча детей в возрасте от 6 до 11 лет. В Skoda отметили, что копия Karoq не подлежит для дальнейшей реализации.

Старт продаж Skoda Karoq в Великобритании намечен на 11 января. Цены на модель начинаются с 20 875 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 600 000 рублей. Когда модель появится в России, пока неизвестно.

Осенью 2015 года картонный автомобиль представила компания Lexus. Японский автопроизводитель сделал копию седана IS. Макет посвятили работникам заводов компании.