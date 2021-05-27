27 мая, 12:34

Картонную копию Lamborghini Aventador продали по цене новой Lada Vesta

Работа по созданию реплики заняла у автора месяц

© Trade Me
Анастасия Мельник
Американский блогер Дэвид Джонс опубликовал на своём YouTube-канале 17-минутное видео, в котором продемонстрировал процесс постройки копии Lamborghini Aventador из картона. Созданную реплику мужчина сумел продать на аукционе за 10 400 долларов.

Для постройки копии суперкара блогер воспользовался обыкновенным картоном от упаковок бытовой техники. В качестве основы мужчина построил деревянную раму, колёса взял от велосипеда, установил пластиковый садовый стул вместо сиденья, а также оборудовал Lamborghini подъёмными дверями, стёклами и рулевым управлением. Инструкцию по сборки бумажного Aventador блогеры взяли в Сети. Энтузиасты лишь увечили ее масштаб в 5 раз.

В результате работы, которая заняла месяц, блогерам удалось построить почти полноразмерную картонную копию суперкара. Габариты модели составили 3780 миллиметров в длину при ширине в 1650 миллиметров. Авторы проекта планировали продать свою работу примерно за 50 долларов (около 4 500 рублей). Однако в ходе торгов стоимость картонного Aventador достигла 10 400 долларов (примерно 764 тысячи рублей по текущему курсу). Примерно за эту же цену в России можно приобрести новую Lada Vesta в базовой комплектации.

Приобрёл картонный Lamborghini Aventador покупатель из Новой Зеландии. Все вырученные средства авторы проекта отправят в местную детскую больницу, в которой Дэвида Джонса в детстве вылечили от рака.

В июле прошлого года ещё одну картонную копию Lamborghini Aventador построили блогеры из Вьетнама. На сборку реплики специалисты потратили почти пять месяцев и около 500 долларов (примерно 36 000 рублей).

Источник: Daily Mail, davidsjones / YouTube