Картонную копию Lamborghini Aventador продали по цене новой Lada Vesta

Для постройки копии суперкара блогер воспользовался обыкновенным картоном от упаковок бытовой техники. В качестве основы мужчина построил деревянную раму, колёса взял от велосипеда, установил пластиковый садовый стул вместо сиденья, а также оборудовал Lamborghini подъёмными дверями, стёклами и рулевым управлением. Инструкцию по сборки бумажного Aventador блогеры взяли в Сети. Энтузиасты лишь увечили ее масштаб в 5 раз.
В результате работы, которая заняла месяц, блогерам удалось построить почти полноразмерную картонную копию суперкара. Габариты модели составили 3780 миллиметров в длину при ширине в 1650 миллиметров. Авторы проекта планировали продать свою работу примерно за 50 долларов (около 4 500 рублей). Однако в ходе торгов стоимость картонного Aventador достигла 10 400 долларов (примерно 764 тысячи рублей по текущему курсу). Примерно за эту же цену в России можно приобрести новую Lada Vesta в базовой комплектации.
Приобрёл картонный Lamborghini Aventador покупатель из Новой Зеландии. Все вырученные средства авторы проекта отправят в местную детскую больницу, в которой Дэвида Джонса в детстве вылечили от рака.
В июле прошлого года ещё одну картонную копию Lamborghini Aventador построили блогеры из Вьетнама. На сборку реплики специалисты потратили почти пять месяцев и около 500 долларов (примерно 36 000 рублей).