Картонную копию Lamborghini Aventador продали по цене новой Lada Vesta

Приобрёл картонный Lamborghini Aventador покупатель из Новой Зеландии. Все вырученные средства авторы проекта отправят в местную детскую больницу, в которой Дэвида Джонса в детстве вылечили от рака.

В июле прошлого года ещё одну картонную копию Lamborghini Aventador построили блогеры из Вьетнама. На сборку реплики специалисты потратили почти пять месяцев и около 500 долларов (примерно 36 000 рублей).