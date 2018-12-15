Ателье Carlex придумало трехосный Mercedes-Benz X-Class для трека

Помимо этого, пикап получит заниженную спортивную подвеску с расширенной колеей, карбон-керамические тормоза и смонтированную на крыше светодиодную «люстру». В салоне установят гоночные кресла с отделкой кожей.

Информации о доработке технической начинки нет. Топовый дизель объемом 3,0 литра способен выдавать 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, разгоняя обычный пикап до первой «сотни» за 7,5 секунды.