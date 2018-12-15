Ателье Carlex придумало трехосный Mercedes-Benz X-Class для трека

Трёхосный Exy Monster X Concept пока существует только в рендерах. Авторы обещают, что выделиться среди других шестиколёсников ему поможет полностью карбоновый кузов. Из композита будут сделаны и все элементы обвеса — от расширителей колесных арок до спойлера на дверце грузовой платформы. Дорожного «монстра» оснастят парой лебёдок (спереди и сзади), а кузов внутри выкрасят особой защитной краской контрастного жёлтого цвета.
Помимо этого, пикап получит заниженную спортивную подвеску с расширенной колеей, карбон-керамические тормоза и смонтированную на крыше светодиодную «люстру». В салоне установят гоночные кресла с отделкой кожей.
Информации о доработке технической начинки нет. Топовый дизель объемом 3,0 литра способен выдавать 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, разгоняя обычный пикап до первой «сотни» за 7,5 секунды.
Еще один интересный проект шестиколесного пикапа, но уже на базе Chevrolet Silverado Trail Boss Z71, недавно представила Hennessey Performance. Помимо дополнительно моста, трёхосник Goliath получил новую заднюю подвеску и увеличенный на 203 миллиметра дорожный просвет, 20-дюймовые колеса с 37-дюймовой внедорожной резиной, а также 715-сильный 6.2 V8. За доплату мощность двигателя можно поднять до 819 лошадиных сил.