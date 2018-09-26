Hennessey превратила пикап Chevrolet в шестиколесный внедорожник

Помимо дополнительно моста, Goliath получил новую заднюю подвеску и увеличенный на 203 миллиметра дорожный просвет, 20-дюймовые колеса с 37-дюймовой внедорожной резиной, доработанную грузовую платформу, дугу безопасности, блок вспомогательного освещения, а также другие бамперы.
Под капотом пикапа установлен 6,2-литровый двигатель V8 с приводным нагнетателем и стальным выхлопом, выдающий 715 лошадиных сил и 915 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 60 миль в час (96 километров в час) — 4,5 секунды. Столько же времени на разгон до сотни требуется Mercedes-AMG G 63.
За доплату для Hennessey Goliath 6x6 доступен пакет увеличения мощности двигателя до 819 сил, тормозные механизмы Brembo, полная перешивка салона. Всего компания планирует выпустить не более 24 экземпляров трехосного пикапа.
Goliath — не первый шестиколесный пикап в линейке Hennessey Performance. Ранее компания показала VelociRaptor 6×6, в основе которого лежит Ford F-150 Raptor SuperCrew. Пикап оснащен гоночной подвеской Fox и 600-сильным турбомотором V6 EcoBoost.