Hennessey превратила пикап Chevrolet в шестиколесный внедорожник

Помимо дополнительно моста, Goliath получил новую заднюю подвеску и увеличенный на 203 миллиметра дорожный просвет, 20-дюймовые колеса с 37-дюймовой внедорожной резиной, доработанную грузовую платформу, дугу безопасности, блок вспомогательного освещения, а также другие бамперы.

Под капотом пикапа установлен 6,2-литровый двигатель V8 с приводным нагнетателем и стальным выхлопом, выдающий 715 лошадиных сил и 915 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 60 миль в час (96 километров в час) — 4,5 секунды. Столько же времени на разгон до сотни требуется Mercedes-AMG G 63.