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10:41

Hennessey превратила пикап Chevrolet в шестиколесный внедорожник

Тираж Hennessey Goliath 6x6 составит 24 экземпляра

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Компания Hennessey Performance представила шестиколесный пикап Goliath, построенный на базе пикапа Chevrolet Silverado в версии Trail Boss Z71. Внедорожнику сделали новую заднюю подвеску, грузовую платформу, доработали базовый 6.2 V8. Минимальная цена «Голиафа» составляет 375 тысяч долларов (24,7 миллиона рублей).

Помимо дополнительно моста, Goliath получил новую заднюю подвеску и увеличенный на 203 миллиметра дорожный просвет, 20-дюймовые колеса с 37-дюймовой внедорожной резиной, доработанную грузовую платформу, дугу безопасности, блок вспомогательного освещения, а также другие бамперы.

Под капотом пикапа установлен 6,2-литровый двигатель V8 с приводным нагнетателем и стальным выхлопом, выдающий 715 лошадиных сил и 915 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 60 миль в час (96 километров в час) — 4,5 секунды. Столько же времени на разгон до сотни требуется Mercedes-AMG G 63.

За доплату для Hennessey Goliath 6x6 доступен пакет увеличения мощности двигателя до 819 сил, тормозные механизмы Brembo, полная перешивка салона. Всего компания планирует выпустить не более 24 экземпляров трехосного пикапа.

VelociRaptor 6×6

Goliath — не первый шестиколесный пикап в линейке Hennessey Performance. Ранее компания показала VelociRaptor 6×6, в основе которого лежит Ford F-150 Raptor SuperCrew. Пикап оснащен гоночной подвеской Fox и 600-сильным турбомотором V6 EcoBoost.

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