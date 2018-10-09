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11:38

Пикап Mercedes-Benz X-Class сделают трехосным

Ателье Carlex Design представило новый проект доработки модели

Польское ателье Carlex Design представило свой новый проект — трехосный пикап на базе Mercedes-Benz X-Class. Новинка, получившая название X-Class Exy 6x6, пока существует в виде эскизов и трехмерных рендеров. Но компания уверяет, что работа над реальной машиной уже ведется.

Помимо третьей оси, X-Class Exy 6x6 получит измененный передний бампер с большими воздухозаборниками и интегрированной лебедкой, пластиковые расширители колесных арок, капот с воздухозаборником, а также новую решетку радиатора и блок вспомогательного освещения, смонтированный на крыше.

Сзади также появится новый бампер, накладки на колесные арки с воздуховодами, защитная дуга с интегрированными спойлерами, поменяется дверца багажной платформы. Вероятно, X-Class Exy 6x6 получит увеличенный дорожный просвет и пакет увеличения мощности стандартного двигателя.

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В июле Carlex Design показало роскошную версию X-Class под названием Yachting Edition. Пикап получил новый карбоновый боди-кит, состоящий из 15 компонентов, а также детали от кабриолета Mercedes-Maybach S650 и полностью перешитый салон.

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