Пикап Mercedes-Benz X-Class сделают трехосным

Помимо третьей оси, X-Class Exy 6x6 получит измененный передний бампер с большими воздухозаборниками и интегрированной лебедкой, пластиковые расширители колесных арок, капот с воздухозаборником, а также новую решетку радиатора и блок вспомогательного освещения, смонтированный на крыше.
Сзади также появится новый бампер, накладки на колесные арки с воздуховодами, защитная дуга с интегрированными спойлерами, поменяется дверца багажной платформы. Вероятно, X-Class Exy 6x6 получит увеличенный дорожный просвет и пакет увеличения мощности стандартного двигателя.
В июле Carlex Design показало роскошную версию X-Class под названием Yachting Edition. Пикап получил новый карбоновый боди-кит, состоящий из 15 компонентов, а также детали от кабриолета Mercedes-Maybach S650 и полностью перешитый салон.