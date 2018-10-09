Пикап Mercedes-Benz X-Class сделают трехосным

Польское ателье Carlex Design представило свой новый проект — трехосный пикап на базе Mercedes-Benz X-Class. Новинка, получившая название X-Class Exy 6x6, пока существует в виде эскизов и трехмерных рендеров. Но компания уверяет, что работа над реальной машиной уже ведется.