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15:03

Тюнеры превратили Volkswagen Caravalle в фургон для рок-звезд

Фирма Carlex Design подготовила совместный проект с художником Джералом Тидвеллом

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Ателье Carlex Design совместно с художником Джералом Тидвеллом, рисующим концертные плакаты для рок-звезд, подготовили спецверсию микроавтобуса Volkswagen Caravalle. Художник придумал для автомобиля особое оформление дизайна кузова и интерьера.

Тидвелл рисовал плакаты для Кид Рока, Шерил Кроу, Дика Дейла, Widespread Panic, Foo Fighters и Alkaline Trio, а его работы публиковались в журналах Traditional Rod & Kulture, Ol'Skool Rodz и Car Kulture Deluxe. Работы художника часто включают в себя изображения черепов, и фургон для Carlex Design не стал исключением.

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Автомобиль окрашен в серый цвет с желтыми полосами и крышей. Изображения черепов нанесены в задней части кузова, а также на сиденья, которые обшиты кожей и алькантарой.

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Тюнеры также подготовили для фургона спортивный обвес кузова с карбоновыми элементами, заниженную на 20 миллиметров подвеску с пружинами Eibach, «злую» выпускную систему с четырьмя патрубками и фирменные диски с шинами Pirelli P Zero.

Одной из последних работ Carlex Design стал проект тюнинга родстера Mercedes-Benz 230 SL Pagoda. Интерьер полностью затянули в кожу (ею обшит даже пол, пороги и стойки), а в багажник установили специальный ящик с набором для пикника.

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