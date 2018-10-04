Тюнеры превратили Volkswagen Caravalle в фургон для рок-звезд

Тидвелл рисовал плакаты для Кид Рока, Шерил Кроу, Дика Дейла, Widespread Panic, Foo Fighters и Alkaline Trio, а его работы публиковались в журналах Traditional Rod & Kulture, Ol'Skool Rodz и Car Kulture Deluxe. Работы художника часто включают в себя изображения черепов, и фургон для Carlex Design не стал исключением.
Автомобиль окрашен в серый цвет с желтыми полосами и крышей. Изображения черепов нанесены в задней части кузова, а также на сиденья, которые обшиты кожей и алькантарой.
Тюнеры также подготовили для фургона спортивный обвес кузова с карбоновыми элементами, заниженную на 20 миллиметров подвеску с пружинами Eibach, «злую» выпускную систему с четырьмя патрубками и фирменные диски с шинами Pirelli P Zero.
Одной из последних работ Carlex Design стал проект тюнинга родстера Mercedes-Benz 230 SL Pagoda. Интерьер полностью затянули в кожу (ею обшит даже пол, пороги и стойки), а в багажник установили специальный ящик с набором для пикника.