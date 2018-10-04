Тюнеры превратили Volkswagen Caravalle в фургон для рок-звезд

Тидвелл рисовал плакаты для Кид Рока, Шерил Кроу, Дика Дейла, Widespread Panic, Foo Fighters и Alkaline Trio, а его работы публиковались в журналах Traditional Rod & Kulture, Ol'Skool Rodz и Car Kulture Deluxe. Работы художника часто включают в себя изображения черепов, и фургон для Carlex Design не стал исключением.