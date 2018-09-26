Тюнеры сделали старому «Мерседесу» по-настоящему кожаный салон. Ею обтянут даже пол

Салон «Мерседеса» обшит коричневой кожей двух оттенков с нарочито грубой прострочкой. При этом салон отделан кожей полностью – этот материал можно встретить не только на сиденьях, руле, рычаге коробки передач и центральной консоли, но и на дверях, порогах, стойках, солнцезащитных козырьках. Даже пол автомобиля затянут кожей.
На передних дверях появились небольшие кожаные портфели вместо дверных карманов, за передними креслами – массивный сундук для вещей, а в багажнике теперь установлено специальное отделение, где хранятся бокалы, тарелки, столовые приборы и все необходимое для отдыха на природе.
Одной из последних работ Carlex Design стал пикап Mercedes-Benz X-Class, которому добавили колесные диски и решетку радиатора от Mercedes-Maybach S650, а также карбоновый обвес кузова и эксклюзивную отделку интерьера.