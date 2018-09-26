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15:43

Тюнеры сделали старому «Мерседесу» по-настоящему кожаный салон. Ею обтянут даже пол

Ателье Carlex Design показало проект доработки родстера 230 SL Pagoda

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Польское ателье Carlex Design представило проект доработки родстера Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, выпускавшегося в конце 1960-х—начале 1970-х. Автомобилю полностью перешили салон и установили за передними креслами сундук для вещей, а в багажник – специальное отделение с предметами для пикника.

Салон «Мерседеса» обшит коричневой кожей двух оттенков с нарочито грубой прострочкой. При этом салон отделан кожей полностью – этот материал можно встретить не только на сиденьях, руле, рычаге коробки передач и центральной консоли, но и на дверях, порогах, стойках, солнцезащитных козырьках. Даже пол автомобиля затянут кожей.

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На передних дверях появились небольшие кожаные портфели вместо дверных карманов, за передними креслами – массивный сундук для вещей, а в багажнике теперь установлено специальное отделение, где хранятся бокалы, тарелки, столовые приборы и все необходимое для отдыха на природе.

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Одной из последних работ Carlex Design стал пикап Mercedes-Benz X-Class, которому добавили колесные диски и решетку радиатора от Mercedes-Maybach S650, а также карбоновый обвес кузова и эксклюзивную отделку интерьера.

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