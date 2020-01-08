Экс-глава Renault-Nissan назвал причины побега из Японии

Гон начал свою речь с того, что не будет раскрывать обстоятельства своего побега. «Я здесь не для того, чтобы объяснять, как мне удалось улететь из Токио, – цитирует топ-менеджера CNN. – Я собрал вас для того, чтобы озвучить причины, по которым это произошло. Я должен обелить свое имя».
Гон продолжает отрицать свою вину. Он связывает свой арест и возбуждение уголовного дела с «местью горстки недобросовестных людей в Nissan» и обвиняет судебную систему Японии в нарушении своих прав. По словам бывшего руководителя Renault-Nissan, последние 14 месяцев были для него «сущим ночным кошмаром».
«Я не сбежал от правосудия, я сбежал от несправедливости и политического преследования. У меня просто не было другого выхода, потому что я был заложником бесчеловечной и анахроничной правовой системы, безразличной к истине и справедливости. Мои гражданские свободы и права были нарушены».
Прежде, чем Гона выпустили под залог, он провел в японской тюрьме 130 дней. Об этом периоде своей жизни от рассказал следующее: ему позволяли находиться вне камеры лишь 30 минут в день, принимать душ два раза в неделю, ограничивали доступ к лекарствам, допрашивали по восемь часов и не допускали к нему адвокатов.
По оценкам представителей Гона, судебный процесс был далек от завершения и мог растянуться на пять лет. «Нетрудно прийти к выводу, что либо ты найдешь способ выбраться, либо умрешь в Японии», – заключил Гон.
Теперь же, по словам бывшего топ-менеджера, у него появилась возможность добиться справедливости. Гон намерен доказать, что все предъявленные ему обвинения, в том числе об использовании активов компании в личных целях и занижении своей премии в отчете для фондовой биржи, ошибочны.
Карлос Гон бежал из Японии в конце декабря. На частном самолете он вылетел в Ливан с пересадкой в Турции. До сих пор неясно, каким образом он смог покинуть страну – по условиям залога, все его паспорта находились у адвокатов. По одной из версий, Гон воспользовался чужим именем и документами, по другой – 65-летнего мужчину «пронесли» на борт в чехле от музыкального инструмента.