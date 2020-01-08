Экс-глава Renault-Nissan назвал причины побега из Японии

По оценкам представителей Гона, судебный процесс был далек от завершения и мог растянуться на пять лет. «Нетрудно прийти к выводу, что либо ты найдешь способ выбраться, либо умрешь в Японии», – заключил Гон.

Теперь же, по словам бывшего топ-менеджера, у него появилась возможность добиться справедливости. Гон намерен доказать, что все предъявленные ему обвинения, в том числе об использовании активов компании в личных целях и занижении своей премии в отчете для фондовой биржи, ошибочны.

Карлос Гон бежал из Японии в конце декабря. На частном самолете он вылетел в Ливан с пересадкой в Турции. До сих пор неясно, каким образом он смог покинуть страну – по условиям залога, все его паспорта находились у адвокатов. По одной из версий, Гон воспользовался чужим именем и документами, по другой – 65-летнего мужчину «пронесли» на борт в чехле от музыкального инструмента.