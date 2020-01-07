Побег экс-главы Renault-Nissan могла организовать его жена

В настоящее время Кэрол Гон находится с мужем в Ливане, но теперь в Японии ей грозит уголовное преследование из-за возможной помощи при побеге. Пока Гон был под домашним арестом в Токио, ему было запрещено контактировать с женой, так что пока неясно, каким именно способом женщина могла стать соучастницей преступления. Ожидается, что Гон расскажет подробности случившегося в ходе пресс-конференции, которая назначена на среду, 8 января.

Сам Гон сразу после побега заявил, что члены его семьи не замешаны в побеге. Однако днем ранее выяснилось, что одна из трех его дочерей была посвящена в планы отца относительно перелета в Ливан.