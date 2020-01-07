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16:30

Побег экс-главы Renault-Nissan могла организовать его жена

Прокуратура Токио получила ордер на арест супруги Карлоса Гона

Карлос Гон © Renault
Лиза Будрина
Японские власти намерены арестовать Кэрол Гон, супругу Карлоса Гона, который ранее возглавлял концерн Renault-Nissan-Mitsubishi. Формальным поводом для ареста стали ложные показания женщины, однако ее подозревают в куда более серьезном преступлении – организации побега Карлоса Гона из Японии в Ливан.

В настоящее время Кэрол Гон находится с мужем в Ливане, но теперь в Японии ей грозит уголовное преследование из-за возможной помощи при побеге. Пока Гон был под домашним арестом в Токио, ему было запрещено контактировать с женой, так что пока неясно, каким именно способом женщина могла стать соучастницей преступления. Ожидается, что Гон расскажет подробности случившегося в ходе пресс-конференции, которая назначена на среду, 8 января.

Сам Гон сразу после побега заявил, что члены его семьи не замешаны в побеге. Однако днем ранее выяснилось, что одна из трех его дочерей была посвящена в планы отца относительно перелета в Ливан.

Карлос Гон бежал из-под домашнего ареста в конце декабря. По одной из версий, он вылетел из Японии под чужим именем, так как все его паспорта, согласно условиям залога, находились у адвокатов. Озвучивалась также теория о том, что 65-летнего Гона «пронесли» на борт частного самолета в чехле от музыкального инструмента, однако сам топ-менеджер это отрицает.

Власти Японии обвиняют экс-руководителя Renault-Nissan в использовании активов компании в личных целях и занижении премии в отчете для фондовой биржи. Суд по данному делу должен был состояться через несколько месяцев, и, в случае обвинительного приговора Гону грозило до 10 лет тюрьмы.

Источник: Reuters