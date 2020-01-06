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17:22

Появились новые подробности о побеге бывшего главы Renault-Nissan

Карлос Гон планировал бежать из Японии, и одна из его дочерей знала об этом

Лиза Будрина
Одна из дочерей экс-руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона намекнула на побег отца еще до того, как тот осуществил свой план. Как сообщает агентство Kyodo, до побега девушка заявила, что Гон «скоро будет свободен». При этом журналисты не уточняют, о какой из трех дочерей, Каролайн, Майе или Надин, идет речь.

Уже через два дня, 8 января, Карлос Гон проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, расскажет о причинах своего побега из Японии в Ливан. До тех пор журналисты и правоохранительные органы выдвигают свои версии произошедшего: одни заявляют, что Гон вылетел из страны по чужим документам, другие – что 65-летнего топ-менеджера погрузили на борт частного самолета в чехле от музыкального инструмента. Сам же он опроверг эти слухи и сообщил, что сбежал из-под домашнего ареста без посторонней помощи.

В конце декабря стало известно, что Карлос Гон, который ожидал суд по делу об использовании активов компании в личных целях и занижении премии в отчете для фондовой биржи, вылетел из Токио в Стамбул, а затем оказался в Бейруте. По его собственным словам, он «не бежал от правосудия, а спасался от несправедливости и политического преследования».

Гон находился под домашним арестом с марта 2019 года. Его выпустили под залог в размере миллиарда иен (600 миллионов рублей) и выдвинули следующие условия: оставаться в Японии и не контактировать с людьми за пределами дома.

Источник: Koydo