Появились новые подробности о побеге бывшего главы Renault-Nissan

Уже через два дня, 8 января, Карлос Гон проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, расскажет о причинах своего побега из Японии в Ливан. До тех пор журналисты и правоохранительные органы выдвигают свои версии произошедшего: одни заявляют, что Гон вылетел из страны по чужим документам, другие – что 65-летнего топ-менеджера погрузили на борт частного самолета в чехле от музыкального инструмента. Сам же он опроверг эти слухи и сообщил, что сбежал из-под домашнего ареста без посторонней помощи.

В конце декабря стало известно, что Карлос Гон, который ожидал суд по делу об использовании активов компании в личных целях и занижении премии в отчете для фондовой биржи, вылетел из Токио в Стамбул, а затем оказался в Бейруте. По его собственным словам, он «не бежал от правосудия, а спасался от несправедливости и политического преследования».