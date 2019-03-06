Марка Hispano Suiza возродилась в виде 1020-сильного электрического гранд-турера

Hispano Suiza Carmen — это изготовленный вручную карбоновый монокок массой 195 килограммов и кастомная силовая установка, состоящая из двух смонтированных на задней оси электромоторов суммарной мощностью 750 киловатт (1020 лошадиных сил). Обещаны невероятная аэродинамика (коэффициент аэродинамического сопротивления электрокара — 0,325) и впечатляющие динамические характеристики: разгон до «сотни» у Carmen занимает менее трех секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.