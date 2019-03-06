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11:47

Марка Hispano Suiza возродилась в виде 1020-сильного электрического гранд-турера

В Женеве представлен карбоновый Hispano Suiza Carmen

Испанская компания Hispano Suiza Cars, S.L. представила в Женеве электрический гиперкар Carmen, внешность которого отсылает к Hispano Suiza Dubonnet Xenia 1930-х годов. Свое название автомобиль получил в честь внучки одного из основателей оригинальный «Испано-Сюизы» Кармен Матеу.

Hispano Suiza Carmen — это изготовленный вручную карбоновый монокок массой 195 килограммов и кастомная силовая установка, состоящая из двух смонтированных на задней оси электромоторов суммарной мощностью 750 киловатт (1020 лошадиных сил). Обещаны невероятная аэродинамика (коэффициент аэродинамического сопротивления электрокара — 0,325) и впечатляющие динамические характеристики: разгон до «сотни» у Carmen занимает менее трех секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Электрический гранд-турер оборудован подвеской на двойных поперечных рычагах и тормозами AP Racing с углеродокерамическими 380-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми суппортами серии Radi-CAL. Т-образная литий-полимерная батарея емкостью 80 киловатт-часов с жидкостным охлаждением установлена в центральном тоннеле и за сиденьями. Она обеспечивает запас хода до 400 километров.

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Для отделки салона используется кожа, дерево, алюминий и алькантара. По желанию покупателя салон электрокара может быть пропитан определенным парфюмом. На передней панели установлена часы со швейцарским механизмом и 10-дюймовый дисплей медиакомплекса.

Всего будет выпущено 19 экземпляров Hispano Suiza Carmen. Производством займется испанская QEV Technologies, которая специализируется на инжиниринге электрокаров и разработке кит-комплектов для переделки машин с ДВС в экомобили. После завершения дорожных испытаний, которые начнутся летом, фирма приступит к сборке клиентских автомобилей. Цена Carmen составит 1,5 миллиона евро (111,7 миллиона рублей по текущему курсу).

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