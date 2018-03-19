В Калифорнии продадут «умный» гараж с коллекцией суперкаров

Двухкратный чемпион гоночной серии Pirelli Porsche Race Series Стив Голдман выставил на продажу «умный» гараж-музей, к которому прилагается коллекция суперкаров. Помещение площадью 650 квадратных метров расположено в Малибу, Калифорния, и способно вместить до 25 автомобилей. Цена только за землю и помещение составляет 10 миллионов долларов.

Для обеспечения оптимального микроклимата гараж оборудован раздельными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также промышленным осушителем воздуха, фильтрами тонкой очистки, бактерицидным облучателем и системой фильтрации с компьютерным управлением.

Влажность в помещении всегда поддерживается на уровне 50 процентов, благодаря чему остаются в сохранности резиновые детали, ремни и пластиковые элементы салона.

Желающий приобрести гараж также может купить автомобили из частной коллекции Голдмана. Среди них: Ferrari LaFerrari, Ferrari 430 Spider, McLaren P1, купе Pagani Zonda и несколько моделей Porsche.

Однако самыми необычными машинами являются 600-сильный Ruf Turbo Coupe Wide Body, построенный на шасси GT2, и Ferrari 360 GT образца 2002 году. Последний построен фирмой Competition Motorsports и оснащен мотором Lingenfelter мощностью 1000 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с трансмиссией Weismann от гоночного катера класса «оффшор».

2002 Ferrari 360 GT

По словам Голдмана, он только один раз садился за руль этой машины на автодроме Уиллоу Спрингс. Но она оказалась настолько быстрой, что больше он на ней не ездили.

В феврале текущего года житель Гааги выставил на продажу четырехэтажный таунхаус, в гостиной которого можно припарковать автомобиль. Дело в том, что нынешний владелец дома переделал гараж, предназначенный для хранения четырех автомобилей, в комнату с обеденным столом и зоной для чтения.

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