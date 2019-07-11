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12:28

Гигантский кактус насквозь пронзил Infiniti G35

Необычная авария произошла в штате Аризона

Американец на Infiniti G35 на скорости врезался в кактус карнегия. Это растение, известное также под названием Сагуаро, может достигать в длину 15 метров и весить несколько тонн.
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Инцидент произошел утром 10 июля в городе Тусон, Аризона. Подробностей о произошедшем немного: мужчина за рулем японского купе, находясь, вероятно, в состоянии опьянения, перестроился через несколько рядов и выехал на разделительную полосу, после чего допустил столкновение с кактусом. От удара растение сломалось у основания и буквально проткнуло автомобиль насквозь, выбив лобовое стекло.

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По счастливому стечению обстоятельств, автомобилист отделался только несколькими незначительными травмами.

Прибывшие на вызов медики оказали ему первую помощь на месте, после чего передали водителя в руки полиции. Те в свою очередь арестовали мужчину и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Еще одно необычное ДТП произошло на днях в штате Колорадо. Дикий медведь забрался в припаркованный Subaru и умудрился снять автомобиль с ручника. Машина проехала около 30 метров и врезалась в дерево.

Источник: Fox 10
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