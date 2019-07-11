Гигантский кактус насквозь пронзил Infiniti G35

Прибывшие на вызов медики оказали ему первую помощь на месте, после чего передали водителя в руки полиции. Те в свою очередь арестовали мужчину и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Еще одно необычное ДТП произошло на днях в штате Колорадо. Дикий медведь забрался в припаркованный Subaru и умудрился снять автомобиль с ручника. Машина проехала около 30 метров и врезалась в дерево.