Гигантский кактус насквозь пронзил Infiniti G35

Инцидент произошел утром 10 июля в городе Тусон, Аризона. Подробностей о произошедшем немного: мужчина за рулем японского купе, находясь, вероятно, в состоянии опьянения, перестроился через несколько рядов и выехал на разделительную полосу, после чего допустил столкновение с кактусом. От удара растение сломалось у основания и буквально проткнуло автомобиль насквозь, выбив лобовое стекло.
По счастливому стечению обстоятельств, автомобилист отделался только несколькими незначительными травмами.
Прибывшие на вызов медики оказали ему первую помощь на месте, после чего передали водителя в руки полиции. Те в свою очередь арестовали мужчину и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
Еще одно необычное ДТП произошло на днях в штате Колорадо. Дикий медведь забрался в припаркованный Subaru и умудрился снять автомобиль с ручника. Машина проехала около 30 метров и врезалась в дерево.