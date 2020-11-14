Четвёртое поколение минивэна Carnival, которое Kia показала минувшим летом, производитель назвал основателем нового класса транспортных средств Grand Utility Vehicle. Теперь Kia сделала «высокий лимузин» из минивэна Carnival — версия под названием Hi-Limousine может похвастать увеличенной на 291 миллиметр высотой крыши. В надстройке, напоминающей гигантский багажный бокс, размещены плафоны дополнительного освещения и 21,5-дюймовый экран, к которому можно подключить смартфон.
Hi-Limousine может быть на семь или девять мест, а чуть позже Kia обещает выпустить и четырёхместную модификацию. Раздельные кресла второго ряда оборудованы подогревом, вентиляцией и подставкой для ног. Подстаканники умеют подогревать и охлаждать напитки, а всю эту роскошь скрывают от посторонних глаз шторки вместо банальной тонировки. Мультимедийная система принимает цифровой сигнал HD-DMB и оснащена разъёмами HDMI и USB. Наконец, пороги оснащены подножками.