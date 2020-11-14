Kia сделала «высокий лимузин» из минивэна Carnival

Hi-Limousine может быть на семь или девять мест, а чуть позже Kia обещает выпустить и четырёхместную модификацию. Раздельные кресла второго ряда оборудованы подогревом, вентиляцией и подставкой для ног. Подстаканники умеют подогревать и охлаждать напитки, а всю эту роскошь скрывают от посторонних глаз шторки вместо банальной тонировки. Мультимедийная система принимает цифровой сигнал HD-DMB и оснащена разъёмами HDMI и USB. Наконец, пороги оснащены подножками.