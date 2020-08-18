Стали известны сроки появления нового Kia Carnival в России

В Южной Корее новинка появится раньше: до дилеров Carnival четвёртого поколения доберётся уже в третьем квартале нынешнего года. Для домашнего рынка модель заявлена с двигателями линейки Smartstream в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. В моторную гамму войдут бензиновый 3,5-литровый V6 с непосредственным впрыском топлива, мощность которого составляет 294 лошадиные силы. В качестве альтернативы предложат 272-сильный агрегат того же объёма.
Также новый Carnival можно будет купить с дизельным двигателем Smartstream объёмом 2,2 литра и мощностью 202 лошадиные силы.
В компании подчеркнули, что моторная гамма, а также отдача двигателей может варьироваться в зависимости от рынка. С какими агрегатами Carnival доберётся до России, пока неизвестно.
Со сменой поколения Kia Carnival выделили в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle – большой утилитарный автомобиль). В основу новинки легла новая платформа, разработанная специально для среднеразмерных моделей.
Длина, ширина и высота Carnival составляет 5155, 1995 и 1740 миллиметров соответственно. Таким образом, новинка на 40 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире модели предыдущего поколения, а колёсная база увеличилась на 30 миллиметров – до 3090 миллиметров.
В Южной Корее минивэн можно будет купить в семи, девяти или одиннадцатиместном исполнении. В список оборудования входят пара экранов диагональю 12,3 дюйма каждый, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и удержания в полосе.
Цены на модель для южнокорейского рынка уже известны: они начинаются от 31,6 миллиона вон (1,9 миллиона рублей по нынешнему курсу).