Стали известны сроки появления нового Kia Carnival в России

В Южной Корее минивэн можно будет купить в семи, девяти или одиннадцатиместном исполнении. В список оборудования входят пара экранов диагональю 12,3 дюйма каждый, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и удержания в полосе.

Цены на модель для южнокорейского рынка уже известны: они начинаются от 31,6 миллиона вон (1,9 миллиона рублей по нынешнему курсу).