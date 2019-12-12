Появился новый сервис: краткосрочный обмен автомобилями

Если обе стороны готовы предоставить свои автомобили, то ни за что платить не нужно. Однако в случае, если свою машину готов отдать только один из водителей, то это уже не обмен, а аренда. Так что второму придется платить, причем немало – около пяти тысяч иен за каждый день пользования автомобилем. В пересчете на рубли это составляет примерно три тысячи.

Преимущество Caroset заключается в том, что можно подобрать автомобиль под определенные нужны. Например, если один японец ездит на спорткаре, но ему неожиданно понадобилось отправиться к родственникам в глухую деревню, он может договориться об обмене своей машины на внедорожник.