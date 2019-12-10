Посмотрите на Porsche Carrera GT с пробегом 100 тысяч километров

В настоящее время спорткар ищет нового хозяина. Согласно объявлению, стоимость автомобиля 2004 года с рекордным пробегом составляет 527 тысяч долларов (33,5 миллиона рублей). Известно, что после восстановительных работ на автомобиле трижды заменили сцепление.
Porsche Carrera GT укомплектован 5,7-литровым мотором V10 мощностью 603 лошадиные силы, который работает в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой. Спорткар разгоняется с места до 97 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 330 километров в час.
Видео: TheSUPERCARDRIVER
В списке оборудования указаны антипробуксовочная система, электрические стеклоподъемники, кондиционер, радио и CD-проигрыватель. Продавец утверждает, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Со временем на кузове появились мелкие сколы и потертости, которые «ничуть не умаляют привлекательности одной из лучших моделей Porsche», говорится в тексте объявления.