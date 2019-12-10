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15:43

Посмотрите на Porsche Carrera GT с пробегом 100 тысяч километров

Автомобиль выставили на продажу за 33,5 миллиона рублей

© The Octane Collection
Лиза Будрина
В Сети появилось видео о Porsche Carrera GT с богатой историей. Машина угодила в серьезную аварию, не проехав и нескольких тысяч километров, однако затем попала в руки талантливого механика, который подарил ей вторую жизнь. С тех пор цифры на одометре Carrera GT перевалили за отметку в 100 тысяч километров.

В настоящее время спорткар ищет нового хозяина. Согласно объявлению, стоимость автомобиля 2004 года с рекордным пробегом составляет 527 тысяч долларов (33,5 миллиона рублей). Известно, что после восстановительных работ на автомобиле трижды заменили сцепление.

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Porsche Carrera GT укомплектован 5,7-литровым мотором V10 мощностью 603 лошадиные силы, который работает в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой. Спорткар разгоняется с места до 97 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 330 километров в час.

Видео: TheSUPERCARDRIVER

В списке оборудования указаны антипробуксовочная система, электрические стеклоподъемники, кондиционер, радио и CD-проигрыватель. Продавец утверждает, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Со временем на кузове появились мелкие сколы и потертости, которые «ничуть не умаляют привлекательности одной из лучших моделей Porsche», говорится в тексте объявления.

Источник: theoctanecollection.com