Посмотрите на Porsche Carrera GT с пробегом 100 тысяч километров

В Сети появилось видео о Porsche Carrera GT с богатой историей. Машина угодила в серьезную аварию, не проехав и нескольких тысяч километров, однако затем попала в руки талантливого механика, который подарил ей вторую жизнь. С тех пор цифры на одометре Carrera GT перевалили за отметку в 100 тысяч километров.