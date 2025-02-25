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Опубликовано 25 февраля 2025, 10:21
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В России подсчитали средний возраст всех автомобилей

Наиболее «молодыми» ожидаемо оказались китайские машины, которые вышли на рынок относительно недавно
Средний возраст легковых машин в автопарке России — 15,5 года. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат». Самыми возрастными оказались автомобили отечественных марок. Их возраст выше среднего по стране и на 1 января 2025 года равен 18,7 года.
В России подсчитали средний возраст всех автомобилей
© Алексей Мальгавко / РИА Новости
Мария Руцкая

На втором месте по возрасту расположились автомобили японских марок. Их результат — 17,1 года в среднем. У легковушек из других стран средний возраст оказался ниже среднего по России.

Так, показатель американских автомобилей составил 15,4 года. «Европейцев» эксплуатируют в среднем по 13,6 года, «корейцев» — по 11,5 года.

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«Моложе» всех ожидаемо китайские машины. Их средний возраст — только 4,9 года. Объясняется это тем, что легковые автомобили из Китая относительно недавно начали активно продаваться в России.

На 1 января 2025 года в России было поставлено на учет около 47,5 миллиона легковушек. На первом месте по численности — продукция АвтоВАЗа. Второе место занимают Toyota (4,4 миллиона), третье делят Hyundai и Kia с одинаковым показателем в 2,7 миллиона машин.

Источник:Автостат
Автор:Мария Руцкая
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#Россия