В России подсчитали средний возраст всех автомобилей

В России подсчитали средний возраст всех автомобилейНаиболее «молодыми» ожидаемо оказались китайские машины, которые вышли на рынок относительно недавно
На втором месте по возрасту расположились автомобили японских марок. Их результат — 17,1 года в среднем. У легковушек из других стран средний возраст оказался ниже среднего по России.
Так, показатель американских автомобилей составил 15,4 года. «Европейцев» эксплуатируют в среднем по 13,6 года, «корейцев» — по 11,5 года.
«Моложе» всех ожидаемо китайские машины. Их средний возраст — только 4,9 года. Объясняется это тем, что легковые автомобили из Китая относительно недавно начали активно продаваться в России.
На 1 января 2025 года в России было поставлено на учет около 47,5 миллиона легковушек. На первом месте по численности — продукция АвтоВАЗа. Второе место занимают Toyota (4,4 миллиона), третье делят Hyundai и Kia с одинаковым показателем в 2,7 миллиона машин.