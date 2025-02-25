В России подсчитали средний возраст всех автомобилей

На втором месте по возрасту расположились автомобили японских марок. Их результат — 17,1 года в среднем. У легковушек из других стран средний возраст оказался ниже среднего по России.

Так, показатель американских автомобилей составил 15,4 года. «Европейцев» эксплуатируют в среднем по 13,6 года, «корейцев» — по 11,5 года.