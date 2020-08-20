Чёрные автомобили теряют популярность в России

За белые автомобили проголосовали рублём жители 13 регионов России, включая Башкортостан, Алтайский край, Волгоградскую, Новосибирскую и Омскую области. Эксперты отмечают, что за шесть месяцев нынешнего года доля продаж чёрных автомобилей от общего количества проданных составила 19 процентов, а доля белых – 18,7 процента. Для сравнения, год назад разница между долями чёрных и белых автомобилей составляла 1,2 процента, а сейчас – всего 0,3 процента.
Таким образом, чёрные автомобили теряют популярность, и, если тенденция на белые машины сохранится, то расстановка сил может измениться уже в течение 2020 года.
В пятёрку популярных цветов, помимо чёрного и белого, входят серебряный, серый и синий. Серебряный цвет занял третье место по востребованности, серому цвету досталась четвертая позиция в рейтинге, а синему — пятая.
Серебряный цвет в свою очередь стал менее востребован в 2020 году: если год назад он удерживал вторую строчку по популярности в 10 регионах страны, то сейчас – всего в шести. Реже покупать серебристые автомобили стали в Алтайском крае, Ленинградской области, а также Саратовской и Свердловской областях.
Что же касается ярких цветов, например, красного и зеленого, то они заняли шестое и седьмое места соответственно. При этом в некоторых областях более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых – красного. Так, зеленые обогнали красные по востребованности в Алтайском и Пермском крае, Башкортостане, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Ульяновской областях. Обратная ситуация сложилась в 14 регионах, в том числе Краснодарском и Красноярском крае, Московской и Ленинградской областях.
В конце рейтинга наименее востребованные цвета, такие как коричневый, который занимает восьмое место с долей 3,1 процента, бежевый (9 место, 2,9 процента) и голубой (10 место, 1,7 процента).