Чёрные автомобили теряют популярность в России

За белые автомобили проголосовали рублём жители 13 регионов России, включая Башкортостан, Алтайский край, Волгоградскую, Новосибирскую и Омскую области. Эксперты отмечают, что за шесть месяцев нынешнего года доля продаж чёрных автомобилей от общего количества проданных составила 19 процентов, а доля белых – 18,7 процента. Для сравнения, год назад разница между долями чёрных и белых автомобилей составляла 1,2 процента, а сейчас – всего 0,3 процента.

Таким образом, чёрные автомобили теряют популярность, и, если тенденция на белые машины сохранится, то расстановка сил может измениться уже в течение 2020 года.