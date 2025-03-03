Как изменились цены на новые автомобили в России к весне

Наиболее заметные изменения произошли в прайс-листах моделей BAIC — эта марка выступает партнером завода «Автотор», так что ее автомобили производятся в Калининградской области. К весне на 150−280 тысяч рублей, или на 8,8−13 процентов, подешевел седан U5 Plus, и в начале марта его можно купить за 1 555 000−1 970 000 рублей.

Кроссовер BAIC X35 «стал легче» на 108−132 тысячи рублей, или 5,3−6,8 процента; X55 теперь стоит на 236−346 тысяч рублей дешевле, чем зимой (минус 8,3−13,6 процента), а заметнее всего подешевел X7 — на 710 тысяч, или 26,3 процента. Ну и наконец: розничная стоимость X75 в двух комплектациях начального уровня увеличилась на пять тысяч рублей, а в одной топовой снизилась на 316 тысяч. Цены на эту модель лежат сейчас в диапазоне от 2 595 000 до 3 094 000 рублей.