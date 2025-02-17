Какие автомобили подешевели, а какие подорожали в России в феврале

Какие автомобили подешевели, а какие подорожали в России в февралеЗа первую половину месяца прайс-листы скорректировали пять марок
Так, SWM повысил цены на ряд моделей: кроссовер G01 прибавил 104,5−107,8 тысячи рублей в зависимости от уровня исполнения (это соответсвует 5,4−5,9 процента), а G01F подорожал заметнее — на 132−165 тысяч рублей (прибавка составила 7,57,9 процента). В меньшей степени подорожание затронуло G05 Pro — он «потяжелел» на 55−105 тысяч рублей.
У марки Solaris в сторону повышения скорректировали цены на седан KRS (он же Kia Rio локального производства) и его производную — хэтчбек KRX (Kia Rio X соответственно). Обе модели лишились модификации с механической коробкой передач и получили прибавку в 20 тысяч рублей, или 0,8−0,9 процента. У Evolute подорожал только гибрид i-Space и только в топовой комплектации — на 150 тысяч рублей, или 5,4 процента.
У Haval стоимость моделей изменилась разнонаправленно: Jolion 2025 года выпуска подорожал на 100 тысяч рублей (3,5 — 4,9 процента), а Dargo и Dargo X 2024 года выпуска подешевели на те же 100 тысяч рублей, или на 2,7 — 3,2 процента. Наконец, у Exeed разом подешевели три модели: RX в исполнении Urban на 200 тысяч рублей (4,2 процента), LX в комплектации Business — на 50 тысяч рублей (1,6 процента) и на 150 тысяч (3,9 процента) в исполнении Prestige, а VX в версии President — на 480−580 тысяч рублей.
Geely, в свою очередь, ввела прямые скидки: у модели Atlas размер максимальной скидки составляет 343 тысяч рублей, на Monjaro ее увеличили до 670 тысяч, и на все модели действует рассрочка 0,01 процента. Кроме того, у Belgee максимальная выгода на X70 в настоящее время достигает 400 тысяч рублей, а на X50 — 380 тысяч. Наконец, в феврале была добавлена прямая скидка на Knewstar 001 в размере 150 тысяч рублей, что что максимальная выгода теперь достигает 573 тысяч.
Выгодными предложениями отметился в феврале и Xcite. На оба кроссовера, X-Cross 7 и X-Cross 8, которые производятся на заводе в Санкт-Петербурге, сейчас действуют спецакции по кредитованию. X-Cross 7 можно оформить за 11 500 рублей в месяц, а X-Cross 8 в комплектации Enjoy — за 13 500 рублей в месяц.