Какие автомобили подешевели, а какие подорожали в России в феврале

У Haval стоимость моделей изменилась разнонаправленно: Jolion 2025 года выпуска подорожал на 100 тысяч рублей (3,5 — 4,9 процента), а Dargo и Dargo X 2024 года выпуска подешевели на те же 100 тысяч рублей, или на 2,7 — 3,2 процента. Наконец, у Exeed разом подешевели три модели: RX в исполнении Urban на 200 тысяч рублей (4,2 процента), LX в комплектации Business — на 50 тысяч рублей (1,6 процента) и на 150 тысяч (3,9 процента) в исполнении Prestige, а VX в версии President — на 480−580 тысяч рублей.

Geely, в свою очередь, ввела прямые скидки: у модели Atlas размер максимальной скидки составляет 343 тысяч рублей, на Monjaro ее увеличили до 670 тысяч, и на все модели действует рассрочка 0,01 процента. Кроме того, у Belgee максимальная выгода на X70 в настоящее время достигает 400 тысяч рублей, а на X50 — 380 тысяч. Наконец, в феврале была добавлена прямая скидка на Knewstar 001 в размере 150 тысяч рублей, что что максимальная выгода теперь достигает 573 тысяч.