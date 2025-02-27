В России резко выросли объемы производства легковых автомобилей

В России резко выросли объемы производства легковых автомобилейЗа первый месяц 2025 года с конвейеров российских заводов сошло более 50 тысяч машин
Причина столь резкого роста производства — в запуске новых моделей разных марок. Например, калининградский «Автотор» начал выпускать внедорожники BAIC BJ60, а АвтоВАЗ — новую модификацию Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач. На «Моторинвесте» в Липецкой области стартовала сборка Voyah Free и Dream, а с конвейера предприятия в Ульяновске начали сходить пикапы Sollers ST6 и ST8.
Что касается грузовиков, то их производство, напротив, резко сократилось в начале 2025 года — на 30,8 процента, до 8,9 тысячи штук. Такой месячный показатель стал самым низким с января 2023 года (5,8 тысячи штук). Автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн в прошлом месяце собрали лишь 529 экземпляров — на 46,5 процента меньше, чем в том же месяце годом ранее.
Наконец, выпуск кузовов для автотранспортных средств в январе снизился на 11,1 процента, до 2,4 тысячи единиц.
По сравнению с результатами декабря 2024 года производственные показатели автопрома в январе 2025 года существенно снизились. Влияние на это, в частности, традиционно оказывают длинные новогодние каникулы.