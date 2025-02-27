В России резко выросли объемы производства легковых автомобилей

За первый месяц 2025 года с конвейеров российских заводов сошло более 50 тысяч машин

Цифра дня: сколько легковушек произвели российские заводы в январе. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первый месяц этого года объемы выпуска легковых автомобилей превысили 54,4 тысячи штук. Это на 20,2 процента больше, чем в январе 2024 года, и лучший результат с докризисного периода, то есть с января 2022-го, когда было выпущено 95,1 тысячи машин.