Россияне впервые в 2025 году купили за месяц больше 100 тысяч новых автомобилей

В «Автостате» отмечают, что у семи из десяти перечисленных брендов продажи сократились в годовом сравнении, причем у семи из десяти представленных брендов продемонстрировали в апреле отрицательную динамику. При этом наиболее сильной она оказывается у Omoda, Changan и Geely — они упали более чем на 40 процентов.

Если же рассматривать рейтинг по моделям, то первая тройка выглядит так: Lada Granta (12 970 единиц, -33,2 процента), Vesta (7099 штук, -46,5 процента) и Haval Jolion (5522 экземпляра, -9,7 процента). Последний также стал самой популярной в России иномаркой и самой востребованной моделью сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). На четвертом месте Chery Tiggo 7 Pro Max (4129 шт., -5,7 процента), а на пятом и шестом — Lada Niva Travel (3127 шт., -38 процентов) и Niva Legend (2941 шт., -34,7 процента).