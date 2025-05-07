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Опубликовано 07 мая 2025, 12:51
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Россияне впервые в 2025 году купили за месяц больше 100 тысяч новых автомобилей

Это следует из статистики продаж новых легковушек за апрель
В апреле в России продали рекордное в 2025 году количество новых машин. Впервые с начала года месячные продажи превысили отметку 100 тысяч единиц, следует из отчета «Автостата». В апреле дилеры реализовали 102,1 тысячи новых легковушек — это на 27,9 процента больше, чем в марте, но на 25,5 процента меньше, чем в том же месяце 2024 года. На первом месте по количеству проданных автомобилей по-прежнему находится Lada с показателем 28 486 машин, доля марки в общей структуре рынка составляет 28 процентов.
Россияне впервые в 2025 году купили за месяц больше 100 тысяч новых автомобилей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Лиза Будрина
Лиза Будрина

Второе после Lada место в рейтинге марок по объемам продаж в апреле занял Haval, автомобили которого разошлись тиражом в 12 925 экземпляров. Третье место досталось Chery (10 855 шт.), четвертое — Geely (6664 шт.), а замкнул топ-5 Changan (4621 шт.). Максимально к пятерке лидеров приблизился Belgee с показателем 3902 единицы, за которым идут Jetour (3165 шт.), Exeed (2881 шт.), Omoda (2619 шт.) и отечественный Solaris (2298 шт.).

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В «Автостате» отмечают, что у семи из десяти перечисленных брендов продажи сократились в годовом сравнении, причем у семи из десяти представленных брендов продемонстрировали в апреле отрицательную динамику. При этом наиболее сильной она оказывается у Omoda, Changan и Geely — они упали более чем на 40 процентов.

Если же рассматривать рейтинг по моделям, то первая тройка выглядит так: Lada Granta (12 970 единиц, -33,2 процента), Vesta (7099 штук, -46,5 процента) и Haval Jolion (5522 экземпляра, -9,7 процента). Последний также стал самой популярной в России иномаркой и самой востребованной моделью сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). На четвертом месте Chery Tiggo 7 Pro Max (4129 шт., -5,7 процента), а на пятом и шестом — Lada Niva Travel (3127 шт., -38 процентов) и Niva Legend (2941 шт., -34,7 процента).

За четыре месяца 2025 года россияне купили 349 041 новый легковой автомобиль — на 25,4 процента меньше, чем в январе–апреле 2024-го. Нарастить продажи сумели несколько брендов, в числе которых Jetour (+12,2 процента), Belgee (+39,7 процента) и Solaris (в 5,4 раза).

Источник:Автостат
Автор:Лиза Будрина
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