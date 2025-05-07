Россияне впервые в 2025 году купили за месяц больше 100 тысяч новых автомобилей

Россияне впервые в 2025 году купили за месяц больше 100 тысяч новых автомобилейЭто следует из статистики продаж новых легковушек за апрель
Второе после Lada место в рейтинге марок по объемам продаж в апреле занял Haval, автомобили которого разошлись тиражом в 12 925 экземпляров. Третье место досталось Chery (10 855 шт.), четвертое — Geely (6664 шт.), а замкнул топ-5 Changan (4621 шт.). Максимально к пятерке лидеров приблизился Belgee с показателем 3902 единицы, за которым идут Jetour (3165 шт.), Exeed (2881 шт.), Omoda (2619 шт.) и отечественный Solaris (2298 шт.).
В «Автостате» отмечают, что у семи из десяти перечисленных брендов продажи сократились в годовом сравнении, причем у семи из десяти представленных брендов продемонстрировали в апреле отрицательную динамику. При этом наиболее сильной она оказывается у Omoda, Changan и Geely — они упали более чем на 40 процентов.
Если же рассматривать рейтинг по моделям, то первая тройка выглядит так: Lada Granta (12 970 единиц, -33,2 процента), Vesta (7099 штук, -46,5 процента) и Haval Jolion (5522 экземпляра, -9,7 процента). Последний также стал самой популярной в России иномаркой и самой востребованной моделью сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). На четвертом месте Chery Tiggo 7 Pro Max (4129 шт., -5,7 процента), а на пятом и шестом — Lada Niva Travel (3127 шт., -38 процентов) и Niva Legend (2941 шт., -34,7 процента).
За четыре месяца 2025 года россияне купили 349 041 новый легковой автомобиль — на 25,4 процента меньше, чем в январе–апреле 2024-го. Нарастить продажи сумели несколько брендов, в числе которых Jetour (+12,2 процента), Belgee (+39,7 процента) и Solaris (в 5,4 раза).