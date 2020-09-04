Продажи новых автомобилей в России пошли на спад

Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце (в июле продажи выросли на 6,8 процента, до 141,9 тысячи автомобилей), исчерпали себя: в августе продажи пошли на спад, продемонстрировав падение на 0,5 процента, до 137 517 экземпляров. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, несмотря на то, что конец лета – не самый активный период для рынка, «дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста».

«Как бы то ни было, снижение объёма продаж на 16,9 процента в годовом выражении всё же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9 процента, – подчеркнул Штэрцель. – На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре».