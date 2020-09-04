Продажи новых автомобилей в России пошли на спад

Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце (в июле продажи выросли на 6,8 процента, до 141,9 тысячи автомобилей), исчерпали себя: в августе продажи пошли на спад, продемонстрировав падение на 0,5 процента, до 137 517 экземпляров. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, несмотря на то, что конец лета – не самый активный период для рынка, «дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста».
«Как бы то ни было, снижение объёма продаж на 16,9 процента в годовом выражении всё же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9 процента, – подчеркнул Штэрцель. – На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре».
Всего с января по август 2020 года в России было продано 1 058 602 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Из них 192 397 машин реализовали дилеры Lada (-18 процентов), 119 075 — Kia (-20 процентов) и 95 633 — Hyundai (-18 процентов).
Единственной компанией из первой десятки, которой удалось увеличить продажи за восемь месяцев 2020 года, стала Skoda. Спрос на чешские автомобили вырос на три процента, до 55 547 машин. Бренд занимает шестую строчку в рейтинге, между Renault (74 047 штук, -17 процентов) и Toyota (57 675 штук, -11 процентов). При этом в августе продажи Skoda выросли на 28 процентов, до 9001 автомобилей.
Что же касается бестселлеров августа, то первое место по объёмам продаж занимает Lada Granta, а в тройку лидеров также входят Lada Vesta и Kia Rio. Самым продаваемым кроссовером в стране по-прежнему остаётся Hyundai Creta. Ещё два важных события на рынке: новый Skoda Rapid дебютировал в рейтинге популярных автомобилей на седьмой строчке, а кроссовер Kia Seltos – на 21-й.
Ниже в таблице приведены 25 самых продаваемых автомобилей в России в августе.
|Модель
|Август 2020 года
|Август 2019
|Разница
|1. Lada Granta
|10 550
|11 132
|-582
|2. Lada Vesta
|8 522
|9 329
|-807
|3. Kia Rio
|7 664
|6 989
|675
|4. Hyundai Creta
|7 632
|5 522
|2 110
|5. Volkswagen Polo
|6 847
|4 591
|2 256
|6. Hyundai Solaris
|5 271
|4 489
|454
|7. Skoda Rapid II
|4 473
|-
|-
|8. Volkswagen Tiguan
|3 334
|3 134
|200
|9. Renault Duster
|3 101
|3 109
|-8
|10. Kia Sportage
|2 898
|3 850
|-952
|11. Lada Largus
|2 831
|3 446
|-118
|12. Renault Logan
|2 737
|2 855
|75
|13. Toyota Camry
|2 696
|2 865
|-169
|14. Toyota RAV4
|2 534
|2 960
|-426
|15. Lada 4x4
|2 473
|2 648
|-175
|16. Hyundai Tucson
|2 371
|1 923
|v
|17. Skoda Octavia
|2 039
|2 163
|516
|18. Nissan Qashqai
|1 833
|2 154
|-321
|19. Renault Sandero
|1 823
|2 301
|-478
|20. Renault Kaptur
|1 785
|2 428
|-643
|21. Kia Seltos
|1 783
|-
|-
|22. Mazda CX-5
|1 780
|2 369
|-589
|23. Kia Optima
|1 702
|2 403
|-701
|24. Mitsubishi Outlander
|1 679
|1 900
|-221
|25. Lada Largus
|1 455
|799
|656
Лидером по росту продаж в августе стал китайский Changan, которому удалось реализовать 901 автомобиль – на 230 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года. Другие китайские бренды также демонстрируют впечатляющие темпы роста: Geely увеличил продажи на 141 процент, до 1726 машин, Chery – на 154 процента, до 1124 экземпляров, FAW – на 132 процента, до 406 штук, а Brilliance – на 100 процентов, до 30 машин.