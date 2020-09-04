14:42

Продажи новых автомобилей в России пошли на спад

В августе автомобильный рынок снизился на 0,5 процента

Kia Seltos впервые попал в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России © Kia
Лиза Будрина
В августе, месяце, который традиционно считается не самым активным для автомобильного рынка, продажи новых машин в России сократились на 0,5 процента, следует из отчёта Ассоциации европейского бизнеса. Всего с начала 2020 года в стране реализовали чуть более миллиона легковушек, что на 16,9 процента меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце (в июле продажи выросли на 6,8 процента, до 141,9 тысячи автомобилей), исчерпали себя: в августе продажи пошли на спад, продемонстрировав падение на 0,5 процента, до 137 517 экземпляров. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, несмотря на то, что конец лета не самый активный период для рынка, «дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста».

«Как бы то ни было, снижение объёма продаж на 16,9 процента в годовом выражении всё же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9 процента, подчеркнул Штэрцель. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре».

Всего с января по август 2020 года в России было продано 1 058 602 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Из них 192 397 машин реализовали дилеры Lada (-18 процентов), 119 075 — Kia (-20 процентов) и 95 633 — Hyundai (-18 процентов).

Единственной компанией из первой десятки, которой удалось увеличить продажи за восемь месяцев 2020 года, стала Skoda. Спрос на чешские автомобили вырос на три процента, до 55 547 машин. Бренд занимает шестую строчку в рейтинге, между Renault (74 047 штук, -17 процентов) и Toyota (57 675 штук, -11 процентов). При этом в августе продажи Skoda выросли на 28 процентов, до 9001 автомобилей.

Что же касается бестселлеров августа, то первое место по объёмам продаж занимает Lada Granta, а в тройку лидеров также входят Lada Vesta и Kia Rio. Самым продаваемым кроссовером в стране по-прежнему остаётся Hyundai Creta. Ещё два важных события на рынке: новый Skoda Rapid дебютировал в рейтинге популярных автомобилей на седьмой строчке, а кроссовер Kia Seltos на 21-й.

Ниже в таблице приведены 25 самых продаваемых автомобилей в России в августе.

МодельАвгуст 2020 годаАвгуст 2019Разница
1. Lada Granta10 55011 132-582
2. Lada Vesta8 5229 329-807
3. Kia Rio7 6646 989675
4. Hyundai Creta7 6325 5222 110
5. Volkswagen Polo6 8474 5912 256
6. Hyundai Solaris5 2714 489454
7. Skoda Rapid II4 473--
8. Volkswagen Tiguan3 3343 134200
9. Renault Duster3 1013 109-8
10. Kia Sportage2 8983 850-952
11. Lada Largus2 8313 446-118
12. Renault Logan2 7372 85575
13. Toyota Camry2 6962 865-169
14. Toyota RAV42 5342 960-426
15. Lada 4x42 4732 648-175
16. Hyundai Tucson2 3711 923v
17. Skoda Octavia2 0392 163516
18. Nissan Qashqai1 8332 154-321
19. Renault Sandero1 8232 301-478
20. Renault Kaptur1 7852 428-643
21. Kia Seltos1 783--
22. Mazda CX-51 7802 369-589
23. Kia Optima1 7022 403-701
24. Mitsubishi Outlander1 6791 900-221
25. Lada Largus1 455799656

Лидером по росту продаж в августе стал китайский Changan, которому удалось реализовать 901 автомобиль на 230 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года. Другие китайские бренды также демонстрируют впечатляющие темпы роста: Geely увеличил продажи на 141 процент, до 1726 машин, Chery на 154 процента, до 1124 экземпляров, FAW на 132 процента, до 406 штук, а Brilliance на 100 процентов, до 30 машин.

Источник: Ассоциация европейского бизнеса