В России впервые за два года упали продажи новых автомобилей

В феврале российский авторынок сократился на 25 процентов относительно того же месяца прошлого года

В России впервые с 2023 года рухнули продажи новых легковушек. Из статистики, которую публикует «Автостат», следует, что в феврале россияне купили 78 тысяч новых легковых автомобилей, и это на 24,9 процента меньше, чем в том же месяце 2024-го. Рынок ушел в минус впервые за почти два года, а именно с апреля 2023-го, когда падение составило 11 процентов. Следующие 23 месяца продажи росли, и так продолжалось до последнего зимнего месяца 2025 года.