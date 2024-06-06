АвтоВАЗ снимет с производства Lada Granta: когда это произойдет

АвтоВАЗ снимет с производства Lada Granta: когда это произойдетРоссийский автогигант подтвердил грядущую отставку своей самой популярной модели
Lada Granta выпускается с 2012 года и представляет собой упрощенную и удешевленную версию Kalina. В основе Гранты лежит платформа «Гамма», а семейство включало несколько типов кузовов — лифтбек, седан, универсал, сейчас же в линейке остались лифтбек, седан и «приподнятый» Сross-вариант.
За последнее десятилетие Lada Granta неоднократно модернизировали, однако поколение она так и не сменила. Одно из последних крупных обновлений произошло в 2018 году, когда Гранта преобразилась и обзавелась характерной X-образной решеткой на манер Vesta. А годом позже в семейство вошли «вседорожная» версия Cross и «спортивная» Drive Active. Последние годы Granta занимает первое место по объемам продаж на российском рынке.
Что же касается ее преемника, модели Iskra, то он ожидается на рынке в следующем году. Искру предложат с кузовами седан, универсал и Сross-универсал, и с двумя 1,6-литровыми моторами на выбор мощностью 90 и 106 лошадиных сил. Выбрать можно будет и одну из трех коробкой передач: пятиступенчатую или шестиступенчатую «механику» либо автомат.
По предварительным оценкам, стоить Lada Iskra буде от 1 миллиона до 1,2 миллиона рублей, то есть чуть дороже актуальной Granta, но все же дешевле Vesta. Новинка базируется на французской платформе CMF-B, которую в АвтоВАЗе называют «технологически независимой», так как ее удалось частично локализовать. Внешность Iskra являет собой новое прочтение фирменного дизайна, причем X-образный мотив обыгран даже в форме фар и фонарей.