АвтоВАЗ снимет с производства Lada Granta: когда это произойдет

Lada Granta выпускается с 2012 года и представляет собой упрощенную и удешевленную версию Kalina. В основе Гранты лежит платформа «Гамма», а семейство включало несколько типов кузовов — лифтбек, седан, универсал, сейчас же в линейке остались лифтбек, седан и «приподнятый» Сross-вариант.

За последнее десятилетие Lada Granta неоднократно модернизировали, однако поколение она так и не сменила. Одно из последних крупных обновлений произошло в 2018 году, когда Гранта преобразилась и обзавелась характерной X-образной решеткой на манер Vesta. А годом позже в семейство вошли «вседорожная» версия Cross и «спортивная» Drive Active. Последние годы Granta занимает первое место по объемам продаж на российском рынке.