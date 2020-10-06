14:32

Осенью продажи новых автомобилей в России пошли вверх

Сентябрь — традиционно удачный месяц для авторынка, однако в этом году на продажах сказались и другие факторы

Дилерский центр Geely в Санкт-Петербурге © Аларм-Моторс
Лиза Будрина
В сентябре продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России увеличились на 3,4 процента, до 154 409 реализованных экземпляров, следует из отчёта Ассоциации европейского бизнеса.

По словам председателя комитета автопрозводителей АЕБ Томаса Штерцеля, сентябрь — традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. «Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже второй месяц продажи идут вверх», — пояснил он.

Ситуация по итогам девяти месяцев не столь радужная: продажи сократились на 13,9 процента, до 1 094 805 проданных машин. Однако в АЕБ заявляют, что впервые в этом году крупнейшие автомобильные компании сумели показать результаты выше средних по рынку, и называют падение в годовом выражении «менее значительным».

В сентябре было продано 35 264 новых автомобиля Lada, что на 12 процентов больше, чем за тот же месяц прошлого года. На втором месте по объёмам продаж — Kia с результатом 20 402 экземпляра (+6 процентов), а замыкает тройку Hyundai (18 380 штук, +15 процентов). В первую пятёрку также попали Renault (14 007 штук, +5 процентов) и Volkswagen (10 674 штуки, +12 процентов).

Ниже в таблице приведены 25 самых популярных моделей в России в сентябре 2020 года. Как и в предыдущие месяцы, в рейтинг попали исключительно автомобили российской сборки.

МодельСентябрь 2020 годаСентярь 2019Разница
1. Lada Granta12 48811 2081 280
2. Lada Vesta11 5209 4522 068
3. Kia Rio7 8307 75872
4. Hyundai Creta7 7906 4081 382
5. Volkswagen Polo6 0205 385635
6. Hyundai Solaris5 4105 4028
7. Toyota RAV44 1461 6732 473
8. Renault Logan3 8853 177708
9. Skoda Rapid II3 749--
10. Volkswagen Tiguan3 6263 192434
11. Skoda Octavia3 5972 0341 563
12. Lada Largus3 3943 837-443
13. Renault Duster3 1093 137-28
14. Renault Sandero2 9952 742253
15. Toyota Camry2 9282 974-46
16. Kia Sportage2 8853 063-178
17. Hyundai Tucson2 8531 7181 135
18. Lada 4x42 8093 218-409
19. Kia Optima2 3422 676-334
20. Nissan X-Trail2 3032 29013
21. Renault Kaptur2 1812 10873
22. Mirtsubishi Outlander2 0742 412338
23. Nissan Qashqai2 0173 111-1 094
24. Lada Niva1 850--
25. Lada XRay1 7762 670-894

В сентябре отметилась Skoda, которая занимает шестую строчку в рейтинге крупнейших брендов по объёмам продаж: спрос на чешские автомобили в первый месяц осени увеличится на 31 процент, до 9 616 реализованных машин. Это произошло во многом благодаря запуску нового Rapid в России. Кроме того, марка Geely превзошла прочие китайские компании и показала результат в 2 178 проданных легковушек это на 171 процент больше, чем в сентябре прошлого года. Рост связан с появлением в линейке кроссовера Coolray, на который приходится половина от общего объёма продаж.

В аутсайдерах рынка Mazda, спрос на автомобили которой упали на 42 процента, до 1 719 штук, Lexus (-45 процентов, 1 259 экземпляров) и Genesis (-31 процент, 140 проданных машин).

Автопроизводители рассчитывают на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и на отсутствие «серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации». Согласно обновлённому прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года в России продадут 1 552 000 легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с 2019 годом.

Источник: АЕБ