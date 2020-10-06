Осенью продажи новых автомобилей в России пошли вверх

По словам председателя комитета автопрозводителей АЕБ Томаса Штерцеля, сентябрь — традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. «Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже второй месяц продажи идут вверх», — пояснил он.
Ситуация по итогам девяти месяцев не столь радужная: продажи сократились на 13,9 процента, до 1 094 805 проданных машин. Однако в АЕБ заявляют, что впервые в этом году крупнейшие автомобильные компании сумели показать результаты выше средних по рынку, и называют падение в годовом выражении «менее значительным».
В сентябре было продано 35 264 новых автомобиля Lada, что на 12 процентов больше, чем за тот же месяц прошлого года. На втором месте по объёмам продаж — Kia с результатом 20 402 экземпляра (+6 процентов), а замыкает тройку Hyundai (18 380 штук, +15 процентов). В первую пятёрку также попали Renault (14 007 штук, +5 процентов) и Volkswagen (10 674 штуки, +12 процентов).
Ниже в таблице приведены 25 самых популярных моделей в России в сентябре 2020 года. Как и в предыдущие месяцы, в рейтинг попали исключительно автомобили российской сборки.
|Модель
|Сентябрь 2020 года
|Сентярь 2019
|Разница
|1. Lada Granta
|12 488
|11 208
|1 280
|2. Lada Vesta
|11 520
|9 452
|2 068
|3. Kia Rio
|7 830
|7 758
|72
|4. Hyundai Creta
|7 790
|6 408
|1 382
|5. Volkswagen Polo
|6 020
|5 385
|635
|6. Hyundai Solaris
|5 410
|5 402
|8
|7. Toyota RAV4
|4 146
|1 673
|2 473
|8. Renault Logan
|3 885
|3 177
|708
|9. Skoda Rapid II
|3 749
|-
|-
|10. Volkswagen Tiguan
|3 626
|3 192
|434
|11. Skoda Octavia
|3 597
|2 034
|1 563
|12. Lada Largus
|3 394
|3 837
|-443
|13. Renault Duster
|3 109
|3 137
|-28
|14. Renault Sandero
|2 995
|2 742
|253
|15. Toyota Camry
|2 928
|2 974
|-46
|16. Kia Sportage
|2 885
|3 063
|-178
|17. Hyundai Tucson
|2 853
|1 718
|1 135
|18. Lada 4x4
|2 809
|3 218
|-409
|19. Kia Optima
|2 342
|2 676
|-334
|20. Nissan X-Trail
|2 303
|2 290
|13
|21. Renault Kaptur
|2 181
|2 108
|73
|22. Mirtsubishi Outlander
|2 074
|2 412
|338
|23. Nissan Qashqai
|2 017
|3 111
|-1 094
|24. Lada Niva
|1 850
|-
|-
|25. Lada XRay
|1 776
|2 670
|-894
В сентябре отметилась Skoda, которая занимает шестую строчку в рейтинге крупнейших брендов по объёмам продаж: спрос на чешские автомобили в первый месяц осени увеличится на 31 процент, до 9 616 реализованных машин. Это произошло во многом благодаря запуску нового Rapid в России. Кроме того, марка Geely превзошла прочие китайские компании и показала результат в 2 178 проданных легковушек – это на 171 процент больше, чем в сентябре прошлого года. Рост связан с появлением в линейке кроссовера Coolray, на который приходится половина от общего объёма продаж.
В аутсайдерах рынка – Mazda, спрос на автомобили которой упали на 42 процента, до 1 719 штук, Lexus (-45 процентов, 1 259 экземпляров) и Genesis (-31 процент, 140 проданных машин).
Автопроизводители рассчитывают на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и на отсутствие «серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации». Согласно обновлённому прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года в России продадут 1 552 000 легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с 2019 годом.