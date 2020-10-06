Осенью продажи новых автомобилей в России пошли вверх

По словам председателя комитета автопрозводителей АЕБ Томаса Штерцеля, сентябрь — традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. «Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже второй месяц продажи идут вверх», — пояснил он.

Ситуация по итогам девяти месяцев не столь радужная: продажи сократились на 13,9 процента, до 1 094 805 проданных машин. Однако в АЕБ заявляют, что впервые в этом году крупнейшие автомобильные компании сумели показать результаты выше средних по рынку, и называют падение в годовом выражении «менее значительным».