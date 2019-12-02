Названы самые угоняемые автомобили Москвы

Наибольшее количество краж пришлось на автомобили Toyota (221 заявление), Kia (156 штук) и Hyundai (140 штук). В первую пятерку по угонам попали Mazda и Lexus, которые похищали 75 и 61 раз соответственно. В зоне риска также оказались модели Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).

Для сравнения, в тройку лидеров по числу угонов в 2018 году входили Mercedes, Kia и ВАЗ. Таким образом, в 2019 году предпочтения угонщиков сместились в сторону японских автомобилей.