Названы самые угоняемые автомобили Москвы

Наибольшее количество краж пришлось на автомобили Toyota (221 заявление), Kia (156 штук) и Hyundai (140 штук). В первую пятерку по угонам попали Mazda и Lexus, которые похищали 75 и 61 раз соответственно. В зоне риска также оказались модели Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).
Для сравнения, в тройку лидеров по числу угонов в 2018 году входили Mercedes, Kia и ВАЗ. Таким образом, в 2019 году предпочтения угонщиков сместились в сторону японских автомобилей.
В конце лета этого года сообщалось о том, что Росгвардия создала противоугонную систему, которая позволяет отслеживать автомобиль на парковке, управлять блокировкой мотора и другими функциями, а также имеет функцию дистанционной деактивации. По состоянию на август 2019 года к этой системе были подключены 500 диспетчерских центров, которые следят за 3500 автомобилями.