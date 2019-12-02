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10:47

Названы самые угоняемые автомобили Москвы

В зоне риска оказались модели японских и южнокорейских брендов

Лиза Будрина
Столичная прокуратура озвучила статистику по угонам автомобилей в Москве с января по октябрь 2019 года, сообщает «Российская газета». Чаще всего с заявлениями об угоне обращались владельцы машин брендов Toyota, Kia и Hyundai. В рейтинг попали и модели ВАЗ.

Наибольшее количество краж пришлось на автомобили Toyota (221 заявление), Kia (156 штук) и Hyundai (140 штук). В первую пятерку по угонам попали Mazda и Lexus, которые похищали 75 и 61 раз соответственно. В зоне риска также оказались модели Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).

Для сравнения, в тройку лидеров по числу угонов в 2018 году входили Mercedes, Kia и ВАЗ. Таким образом, в 2019 году предпочтения угонщиков сместились в сторону японских автомобилей.

В конце лета этого года сообщалось о том, что Росгвардия создала противоугонную систему, которая позволяет отслеживать автомобиль на парковке, управлять блокировкой мотора и другими функциями, а также имеет функцию дистанционной деактивации. По состоянию на август 2019 года к этой системе были подключены 500 диспетчерских центров, которые следят за 3500 автомобилями.

Источник: Российская газета