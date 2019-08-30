Росгвардия создала противоугонную систему

Пока в России насчитывается 500 диспетчерских центров, подключенных к системе, которые следят за 3500 автомобилями. Однако уже в ближайшем будущем планируется массово внедрить эту технологию по всей стране. Другие подробности о противоугонной системе появятся в конце сентября – технологию представят на фестивале безопасности на ВДНХ в Москве.
Росгвардия не раз уже задерживала автоугонщиков. Например, в начале июля этого года в Волгограде офицеры СОБР Росгвардии поймали банду, подозреваемую в серии краж автомобилей. Злоумышленники промышляли угонами по ночам и использовали для взлома противоугонной системы спецустройства. Их целями были иномарки 2018-2019 годов выпуска, которые после взлома перегоняли в арендованные гаражные боксы и перебивали VIN-номера для последующей перепродажи.
Росгвардия взяла пятерых участников группировки с поличным в одном из ангаров. Всего на их счету 11 эпизодов, в том числе четыре кражи и семь попыток угона. На месте задержания были изъяты регистрационные номера угнанных автомобилей и радиостанции.
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
Четыре похищенных бандой автомобилей нашли на сайте бесплатных объявлений в других регионах – их пытались сбыть по заниженным ценам. Еще одну машину обнаружили в гараже. Расследование этого дела продолжается.