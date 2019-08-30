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18:02

Росгвардия создала противоугонную систему

Отечественная технология фиксирует местоположение автомобиля

© rosgvard.ru
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о создании российской противоугонной системы: она позволяет отслеживать автомобиль на парковке, управлять блокировкой мотора и другими функциями. Кроме того, охранную систему можно включить и выключить дистанционно.

Пока в России насчитывается 500 диспетчерских центров, подключенных к системе, которые следят за 3500 автомобилями. Однако уже в ближайшем будущем планируется массово внедрить эту технологию по всей стране. Другие подробности о противоугонной системе появятся в конце сентября – технологию представят на фестивале безопасности на ВДНХ в Москве.

Росгвардия не раз уже задерживала автоугонщиков. Например, в начале июля этого года в Волгограде офицеры СОБР Росгвардии поймали банду, подозреваемую в серии краж автомобилей. Злоумышленники промышляли угонами по ночам и использовали для взлома противоугонной системы спецустройства. Их целями были иномарки 2018-2019 годов выпуска, которые после взлома перегоняли в арендованные гаражные боксы и перебивали VIN-номера для последующей перепродажи.

Росгвардия взяла пятерых участников группировки с поличным в одном из ангаров. Всего на их счету 11 эпизодов, в том числе четыре кражи и семь попыток угона. На месте задержания были изъяты регистрационные номера угнанных автомобилей и радиостанции.

Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом

Четыре похищенных бандой автомобилей нашли на сайте бесплатных объявлений в других регионах их пытались сбыть по заниженным ценам. Еще одну машину обнаружили в гараже. Расследование этого дела продолжается.

Источник: Rosgvard.ru