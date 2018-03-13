Москва обогнала по числу каршеринговых машин все европейские города

Пульс

Автопарк московского каршеринга расширится до 15 000 машин

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13 марта 2018

До конца текущего года количество каршеринговых автомобилей в Москве увеличится до 10 000-15 000 единиц, написал на своей странице в Twitter мэр города Сергей Собянин. На официальном сайте мэрии говорится о том, что сейчас в городе 6 500 таких машин.

[5 каршерингов от автопроизводителей: Audi, BMW и другие бренды, которые сдают автомобили в краткосрочную аренду](https://motor.ru/articles/2017/01/30/carsharing/)

5 каршерингов от автопроизводителей: Audi, BMW и другие бренды, которые сдают автомобили в краткосрочную аренду

Сергей Собянин отметил также, что по числу автомобилей, которые в столице можно взять в краткосрочную аренду, Москва уже опередила «все европейские города».

В сообщении на официальном сайте мэра указано, что только в январе 2018 года парк автомобилей для каршеринга увеличился на две тысячи единиц. С начала года на таких машинах было совершено почти полтора миллиона поездок, а каждый день машинами пользуются около 25 000 раз.

На данный момент в Москве работают 14 операторов каршеринга.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в ближайшем будущем в краткосрочную аренду можно будет взять фастбек Kia Stinger. Эта модель появится в парке оператора «Яндекс.Драйв». Автомобиль с логотипом компании сфотографировали на улице.

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