В московском каршеринге появится Kia Stinger

В парке каршерингового сервиса «Яндекса» может появиться фастбек Kia Stinger. Фотографию машины с логотипом «Яндекс.Драйв» опубликовал сайт «Трушеринг».

Представитель пресс-службы компании Дмитрий Горчаков отказался от комментариев, заявив: «вероятность, что этот автомобиль будет в Яндекс.Драйве — 50 процентов; либо появится, либо не появится».

На российском рынке Kia Stinger предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 или 233 лошадиные силы, а также двигателем 3.3 V6, отдача которого составляет 370 сил. Машины с «четверками» могут быть как задне-, так и полноприводными, с V6 — только с приводом на все колеса. Коробка — восьмиступенчатый «автомат».

Топовая модификация «Стингера» способна разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Максимальная скорость машины составляет 270 километров в час. Цены на фастбек начинаются от 1 899 900 рублей.

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» начал работу в конце февраля текущего года. В автопарке представлено 750 автомобилей трех моделей: Kia Rio, Rio X-Line и Renault Kaptur. Стоимость аренды – от пяти рублей за минуту.

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