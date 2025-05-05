Неопытным водителям хотят запретить пользоваться каршерингом в России

Также все прокатные машины предлагают выкрасить в единые цвета

В России водителей без опыта предложили отключить от каршеринга. Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров призвал повысить минимальный возраст допуска к прокатным машинам с 18 до 20 лет. Кроме того, по его мнению, стоит установить и порог опыта вождения — не менее двух лет. Свои предложения он направил министру транспорта России Роману Старовойту, пишет RT.