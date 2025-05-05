Неопытным водителям хотят запретить пользоваться каршерингом в России

Неопытным водителям хотят запретить пользоваться каршерингом в РоссииТакже все прокатные машины предлагают выкрасить в единые цвета
По словам Ветрова, каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность для других участников движения.
Именно водители прокатных машин часто совершают рискованные маневры и провоцируют аварийные ситуации на дорогах, поясняет депутат. А дешевизна и доступность привлекают молодежь, у которой нет достаточного опыта управления автомобилем.
Кроме того, Ветров предлагает внедрить единую цветовую схему для всех автомобилей каршеринга. Сейчас каждая компания «одевает» автомобили в собственную ливрею, из-за чего их сложнее распознать на дороге.
Тем временем сами каршеринговые сервисы, напротив, снижают требования к пользователям. «Яндекс Драйв» следом за другими операторами каршеринга, «Делимобилем» и «Ситидрайвом», пустил за руль 18-летних россиян без водительского стажа. Раньше сервисом можно было пользоваться с 21 года и имея стаж не менее двух лет.