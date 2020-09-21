Двое москвичей сняли с машин каршеринга деталей на 8 миллионов рублей

Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов содержат палладий, платина и родий – драгоценные металлы, за которые можно выручить неплохую сумму. На этом и был построен незаконный «бизнес» пары жителей столицы, один из которых работал таксистом, второй – механиком, специализирующимся как раз на ремонте выхлопных систем. Они брали в аренду каршеринговые автомобили, отгоняли их на многоуровневую парковку в Зябликово и разбирали.
Воры орудовали на протяжении трёх месяцев — и за это время им удалось похитить более 40 катализаторов. Каршеринговая компания, которая стала жертвой преступников и обратилась в правоохранительные органы, оценила ущерб в восемь миллионов рублей.
Преступников задержали во время очередной кражи и возбудили уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время оба мужчины находятся под подпиской о невыезде.
Москва остаётся мировым лидером по числу автомобилей каршеринга. Так, по состоянию на 2019 год в столице насчитывалось более 31 тысячи машин. Ожидается, что до конца 2020 года число московский автопарк каршеринга увеличится вдвое, до 60 тысяч штук.