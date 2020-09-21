16:36

Двое москвичей сняли с машин каршеринга деталей на 8 миллионов рублей

Преступники охотились за каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов

Автомобили каршеринга в Москве © Агентство «Москва»
Лиза Будрина
В МВД рассказали о двух жителях столицы, которые снимали катализаторы с каршеринговых автомобилей ради драгоценных металлов. Выяснилось, что преступления совершали таксист и механик, они орудовали в одном из районов Москвы. Воров удалось задержать с поличным во время того, как они снимали каталитический нейтрализатор выхлопных газов с очередной каршеринговой машины. К тому моменту они уже наворовали деталей на восемь миллионов рублей.

Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов содержат палладий, платина и родий драгоценные металлы, за которые можно выручить неплохую сумму. На этом и был построен незаконный «бизнес» пары жителей столицы, один из которых работал таксистом, второй механиком, специализирующимся как раз на ремонте выхлопных систем. Они брали в аренду каршеринговые автомобили, отгоняли их на многоуровневую парковку в Зябликово и разбирали.

Воры орудовали на протяжении трёх месяцев — и за это время им удалось похитить более 40 катализаторов. Каршеринговая компания, которая стала жертвой преступников и обратилась в правоохранительные органы, оценила ущерб в восемь миллионов рублей.

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Преступников задержали во время очередной кражи и возбудили уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время оба мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Москва остаётся мировым лидером по числу автомобилей каршеринга. Так, по состоянию на 2019 год в столице насчитывалось более 31 тысячи машин. Ожидается, что до конца 2020 года число московский автопарк каршеринга увеличится вдвое, до 60 тысяч штук.

Источник: МВД Медиа