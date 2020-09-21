Двое москвичей сняли с машин каршеринга деталей на 8 миллионов рублей

Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов содержат палладий, платина и родий – драгоценные металлы, за которые можно выручить неплохую сумму. На этом и был построен незаконный «бизнес» пары жителей столицы, один из которых работал таксистом, второй – механиком, специализирующимся как раз на ремонте выхлопных систем. Они брали в аренду каршеринговые автомобили, отгоняли их на многоуровневую парковку в Зябликово и разбирали.

Воры орудовали на протяжении трёх месяцев — и за это время им удалось похитить более 40 катализаторов. Каршеринговая компания, которая стала жертвой преступников и обратилась в правоохранительные органы, оценила ущерб в восемь миллионов рублей.