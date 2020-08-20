В Москве попал в аварию каршеринговый Ford Mustang 1969 года

Судя по фотографии, авария произошла на улице Остоженка в районе дома 25. Вероятно, виновником ДТП стал водитель такси, который двигался против одностороннего движения и в какой-то момент решил развернуться через сплошную разметку.

В результате удара, Ford Mustang отбросило в припаркованную маршрутку. Кроме того, у кабриолета вывернулось переднее правое колесо, а также повредилось крыло, капот передний бампер. Масштабы повреждения автомобиля такси неизвестны, однако у машины точно оторвалось переднее крыло и помялся бампер.

Каршеринговый Ford Mustang 1969 года оборудован «родной» шестиступенчатой механической трансмиссией. Кроме того, в маслкаре полностью сохранены заводские кожаные сидения, приборная панель и кондиционер. Единственным новшеством автомобиля является блок телематики, благодаря которому «Мустанг» можно открыть и закрыть через приложение, как и любой другой автомобиль сервиса.