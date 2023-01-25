Стоимость каршеринга в России подорожала на треть

Средняя стоимость одной поездки на автомобилях каршеринга составила 331 рубль

Специалисты сервиса приема онлайн-платежей CloudPayments провели исследование, в рамках которого выяснили, что в 2022 году стоимость пользования автомобилями каршеринговых компаний выросла в России на 28 процентов. При этом средняя стоимость одной поездки составила 331 рубль. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на машины и их обслуживание. Несмотря на то, что в автопарках операторов каршеринга появляется все больше китайских машин, стоимость краткосрочной аренды в ближайшее время вряд ли снизится.