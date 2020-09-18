Москвичам предложили сдавать свои машины в «народный каршеринг»

Согласно новому проекту, автовладельцы смогут предоставлять свои машины в краткосрочную аренду, если у них нет необходимости в поездке или их автомобили простаивают без дела. По мнению Лискутова, новый сервис позволит разгрузить дороги и принести дополнительный заработок владельцам.

Разрабатываемое приложение будет собственностью Правительства Москвы, которое в свою очередь выступит гарантом безопасности. Владелец автомобиля сможет посмотреть водительский стаж арендатора, изучить его профиль и самостоятельно решить, отдавать свою машину в аренду или нет.