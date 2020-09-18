19:30

Москвичам предложили сдавать свои машины в «народный каршеринг»

Автовладельцы смогут сдать свой автомобиль в аренду

Каршеринговые автомобили в Москве © Wikimedia Commons
Анастасия Дубина
Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Лискутов опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что в столице прорабатывается возможность запуска «народного каршеринга». Благодаря новому сервису автовладельцы смогут предоставить свою машину для краткосрочной аренды.

Согласно новому проекту, автовладельцы смогут предоставлять свои машины в краткосрочную аренду, если у них нет необходимости в поездке или их автомобили простаивают без дела. По мнению Лискутова, новый сервис позволит разгрузить дороги и принести дополнительный заработок владельцам.

Разрабатываемое приложение будет собственностью Правительства Москвы, которое в свою очередь выступит гарантом безопасности. Владелец автомобиля сможет посмотреть водительский стаж арендатора, изучить его профиль и самостоятельно решить, отдавать свою машину в аренду или нет.

В настоящий момент новый проект находится в стадии проработки. Не исключено, что сервис «народного каршеринга» появится в столице в ближайшее время.

В начале апреля российский оператор каршеринга YouDrive добавил в свое приложение новый тариф «Я в офисе». Он стоит всего 1 рубль в минуту и позволяет пользователям поработать удаленно в салоне автомобиля.

Источник: Максим Лискутов / Telegram