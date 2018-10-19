Что случается, когда у дрэгстера не раскрывается тормозной парашют

За рулем дрэгстера E3 Spark Plugs Pro Mod находился Майк Боумен. После прохождения четверти мили (402 метра) за 5,89 секунды, когда скорость на финише составила более 410 километров в час, у него не раскрылся тормозной парашют. Автомобиль проехал по песчаному отрезку и только после этого повис на сетке. К счастью, водитель не пострадал.