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18:15

Что случается, когда у дрэгстера не раскрывается тормозной парашют

Автомобиль удалось остановить только с помощью страховочной сетки

На автодроме Gateway Motorsports Park в Мэдисон, штат Иллинойс, удалось спасти дрэгстер на базе Chevrolet Chevelle образца 1969 года. У машины не раскрылся тормозной парашют, и остановить ее удалось только с помощью страховочной сетки.

За рулем дрэгстера E3 Spark Plugs Pro Mod находился Майк Боумен. После прохождения четверти мили (402 метра) за 5,89 секунды, когда скорость на финише составила более 410 километров в час, у него не раскрылся тормозной парашют. Автомобиль проехал по песчаному отрезку и только после этого повис на сетке. К счастью, водитель не пострадал.

В мае текущего года ателье American Racing Headers опубликовало на своем YouTube-канале ролик с заездом дрэгстера, построенного на базе Toyota Prius. Машина, оснащенная восьмицилиндровым двигателем Hellcat, отдача которого составляет 811 лошадиных сил.

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