Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe

Нынешний Porsche Cayenne Turbo стал первым кроссовером с активным задним спойлером. Такой же есть и у Cayenne Coupe: он является частью системы Porsche Active Aerodynamics (PAA) и на скорости более 90 километров в час поднимается на 135 миллиметров, увеличивая прижимную силу. Для кросс-купе предлагается три спортпакета, в том числе Sport Design с облегченными 22-дюймовыми колесами, декором салона карбоном и алькантарой и другой выхлопной системой (только для Cayenne Turbo Coupé).