Семейство Porsche Cayenne украсили эпатажным обвесом из карбона

В салоне доработок не меньше: пол, верхняя часть передней панели и дверные карты перешиты в кожу и алькантару, оригинальный руль Porsche заменён рельефным от Mansory, на педалях появились алюминиевые брендированные накладки, а под ногами — пухлые коврики. Пошив кресел поменялся: подушки украшены ромбовидным рисунком под стать другим элементам интерьера. Доминирующий цвет тёмный, но прострочка и окантовка выполнены нарочито ярко.