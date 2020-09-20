Семейство Porsche Cayenne украсили эпатажным обвесом из карбона

Porsche Cayenne в интерпретации Mansory легко узнать по расширителям колёсных арок, оригинальным боковым юбкам, массивному переднему сплиттеру, увеличенному диффузору, двум задним антикрыльям, чёрному углепластиковому капоту, накладкам «под карбон» на зеркалах и крыльях, а также по 23-дюймовым колёсным дискам с десятью спицами.
Фото: Mansory
В салоне доработок не меньше: пол, верхняя часть передней панели и дверные карты перешиты в кожу и алькантару, оригинальный руль Porsche заменён рельефным от Mansory, на педалях появились алюминиевые брендированные накладки, а под ногами — пухлые коврики. Пошив кресел поменялся: подушки украшены ромбовидным рисунком под стать другим элементам интерьера. Доминирующий цвет тёмный, но прострочка и окантовка выполнены нарочито ярко.
Фото: Mansory
Вмешательство в технику сводится к установке кастомного выхлопа и чип-тюнингу двигателя. Мотористы Mansory увеличивают отдачу V8 объёмом 4,0 литра с 550 лошадиных сил (770 Нм) до 700 сил и 900 Нм. Утверждается, что апгрейд позволяет отыграть 0,7 секунды в разгоне с места до 100 километров в час — Cayenne Coupe Mansory разменивает «сотню» за 3,2 секунды.
Тираж тюнинг-китов Mansory для Porsche Cayenne и цена доработок держится в секрете. Вероятно, прайс-лист раскроют только потенциальным клиентам, а итоговая цена будет зависеть от степени персонализации салона.