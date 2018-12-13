Porsche отзовет 334 «Кайена» из-за дефектных замков ремней безопасности

Под отзыв попадаются кроссоверы третьего поколения. На некоторых из них обнаружены замки ремней безопасности заднего правого сиденья, которые не отвечают требуемой спецификации, из-за чего при лобовом ударе функция удержания ремней безопасности может не сработать. На попавших под действие акции Porsche Cayenne (9YA) будет проведена замена замков ремня безопасности заднего правого сиденья.

Работы по замене бесплатно проведут уполномоченные дилеры марки. Со списком VIN-номеров попавших под отзыв «Кайенов» можно ознакомиться на сайте Росстандарта.

В начала прошлого года Porsche отозвала в России один супергибрид 918 Spyder, который был продан 30 апреля 2015 года. Автомобиль попал под глобальную сервисную акцию, касающуюся дефекта подвески.