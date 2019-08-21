Гибридный Porsche Cayenne установил рекорд трассы, которой еще нет

В качестве пилота выступил немецкий гонщик и телеведущий Тим Шрик. За рулем гибридного кроссовера он проехал круг по недостроенной шведской трассе Gotland Ring за 3 минуты и 51 секунду. Учитывая, что трассу еще не ввели в эксплуатацию и Cayenne Turbo S стал первым автомобилем, который проехал по ней, этот показатель пока что является рекордным.

Первую половину кольца (около 4,2 километров) автомобиль ехал по обычному асфальтированному покрытию, а оставшиеся три километра ему пришлось ехать по пересеченной местности. В основном, покрытие второго участка состояло из песка с гравием, местами попадалась даже трава, за счет чего дорога больше напоминает проселочную тропинку, но точно не гоночную трассу.