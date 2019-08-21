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18:06

Гибридный Porsche Cayenne установил рекорд трассы, которой еще нет

Самая мощная модификация кроссовера установила рекорд на недостроенном кольце

Самая мощная версия кроссовера Porsche Cayenne с гибридной силовой установкой и приставкой Turbo S установила рекорд скорости на трассе, которую еще не достроили.

В качестве пилота выступил немецкий гонщик и телеведущий Тим Шрик. За рулем гибридного кроссовера он проехал круг по недостроенной шведской трассе Gotland Ring за 3 минуты и 51 секунду. Учитывая, что трассу еще не ввели в эксплуатацию и Cayenne Turbo S стал первым автомобилем, который проехал по ней, этот показатель пока что является рекордным.

Первую половину кольца (около 4,2 километров) автомобиль ехал по обычному асфальтированному покрытию, а оставшиеся три километра ему пришлось ехать по пересеченной местности. В основном, покрытие второго участка состояло из песка с гравием, местами попадалась даже трава, за счет чего дорога больше напоминает проселочную тропинку, но точно не гоночную трассу.

Видеоролик о прохождении трассы опубликовали на официальном канале Porsche. Штутгартский производитель не собирается всерьез фиксировать достижение, поэтому и слово рекорд употребляется в описании видеоотчета исключительно в кавычках.

Флагманскую версию кроссовера официально представили 13 августа. Автомобиль получил в оснащение бензоэлектрическую силовую установку, в составе которой четырехлитровый V8 отдачей 550 лошадиных сил и 100-киловаттный электромотор на 136 сил. Суммарная мощность достигает 680 лошадиных сил, а максимальная скорость ограничена на отметке в 295 километров в час.