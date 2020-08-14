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Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года

Компания представила новую двухпоточную магистраль

Алексей Носаченко
Компания Porsche представила опциональную выхлопную систему для Cayenne GTS Coupe, работа над которой велась четыре года. Двухпоточная магистраль с центральными овальными патрубками позволяет добиться от двигателя V8 звонкого и объёмного звучания, с небольшими вкраплениями ноток гоночных машин класса GT.

Новый выпускной тракт — детище Йорга Винкеля, бывшего главы отдела акустики Porsche: он покинул компанию в 2018 году, передав бразды правления в руки Штефана Хадера. Работа над спортивным выхлопом для Cayenne GTS началась около четырёх лет назад, и у инженеров получилось придать V-образной восьмерке на 100 процентов уникальное звучание.

Руководитель группы по разработке переферии Маркус Зитцлер так описывает новый выхлоп: «Звучность, которую вы ожидаете от двигателя V8, приправленная гонками класса GT»

Добиться этого позволила особая конструкция. Винкель предложил полностью разделить выпускные тракты от левого и правого ряда цилиндров, плюс добавил два перепускных канала с подвижными заслонками. Когда заслонки закрыты, поток выхлопных газов направляется через дополнительный контур в камеру основного глушителя, затем возвращается и выбрасывается наружу. Звук при этом становится тише, но насыщенность на низких частотах сохраняется.

Положение заслонок зависит от оборотов двигателя и нагрузки, поэтому громкость и тональность выхлопа постоянно меняется. Звук остается чистым и объемным во всем диапазоне оборотов ещё и потому, что часть магистрали выступает в роли четвертьволнового резонатора, то есть гасит ненужные шумы и вибрации.

Видео: CAR CHNL

Porsche Cayenne GTS Coupe — это 4,0-литровая «битурбовосьмёрка», выдающая 460 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента, восьмидиапазонный автомат Tiptronic S, заниженная на 20 миллиметров подвеска и особый декор. До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,5 секунды.

В России куперобразный Cayenne GTS Coupé стоит от 8 650 000 рублей. Выхлоп с центральными патрубками входит в состав облегченного пакета Sport, за который придется заплатить около 599 тысяч рублей.