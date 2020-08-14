Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года

Porsche Cayenne GTS Coupe — это 4,0-литровая «битурбовосьмёрка», выдающая 460 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента, восьмидиапазонный автомат Tiptronic S, заниженная на 20 миллиметров подвеска и особый декор. До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,5 секунды.

В России куперобразный Cayenne GTS Coupé стоит от 8 650 000 рублей. Выхлоп с центральными патрубками входит в состав облегченного пакета Sport, за который придется заплатить около 599 тысяч рублей.